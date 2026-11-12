Nhóm VinaCapital gom mạnh cổ phiếu Nhà Khang Điền (KDH), lợi nhuận 9 tháng vượt 1.267 tỷ đồng

Nhóm quỹ VinaCapital và cổ đông nội bộ liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu

Ngày 10/11/2026, nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital đã thực hiện mua ròng 3.381.090 cổ phiếu KDH. Cơ cấu giao dịch cho thấy quỹ Longwoods Worldwide Limited mua vào 2,5 triệu cổ phiếu, quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital mua thêm 1,28 triệu đơn vị. Ở chiều bán ra, quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital đã phân phối 398.910 cổ phiếu. Qua đợt giao dịch này, nhóm cổ đông liên quan đến VinaCapital chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại Nhà Khang Điền lên mức 8,09% vốn điều lệ.

Trước đó vài ngày, cụ thể vào ngày 6/11/2026, quỹ Longwoods Worldwide Limited cũng đã chi tiền mua vào 12,5 triệu cổ phiếu KDH. Xu hướng mua gom không chỉ đến từ các tổ chức bên ngoài mà còn xuất hiện ở nhóm cổ đông nội bộ. Ông Lý Tuấn Kiệt, Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp, đã hoàn tất mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến ngày 21/8. Lượng cổ phiếu lớn này giúp vị lãnh đạo gia tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0,056% lên mức 1,84% vốn điều lệ của công ty.

Cấu trúc lợi nhuận đột biến bù đắp doanh thu cốt lõi sụt giảm

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Nhà Khang Điền cho thấy sự sụt giảm mạnh về mặt doanh thu khi công ty chỉ thu về 41,43 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 96,2% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp nghiêm trọng từ 70,6% xuống còn 14,8%. Đi sâu vào cấu trúc tài chính, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 99,2%, tương ứng bốc hơi 769,57 tỷ đồng để lùi về mức 6,15 tỷ đồng. Đi kèm với đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 38% về mức 3,05 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng vọt 365,8% lên mức 12,53 tỷ đồng. Điểm tích cực hiếm hoi trong hoạt động cốt lõi là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã được cắt giảm 43,8%, tương ứng tiết kiệm 52,22 tỷ đồng để ghi nhận ở mức 66,96 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh chính gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận sau thuế quý 3 của Nhà Khang Điền vẫn đạt 168,79 tỷ đồng, chỉ giảm 67,9% so với cùng kỳ. Lực đỡ quan trọng giúp công ty hạn chế mức giảm sâu của lợi nhuận ròng đến từ khoản lãi đột biến 132,7 tỷ đồng từ các công ty liên doanh và liên kết, trong khi cùng kỳ năm ngoái hoàn toàn không ghi nhận khoản mục này. Cùng với đó, công ty cũng ghi nhận lợi nhuận khác lên tới 126,63 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 131,87 tỷ đồng so với con số âm 5,24 tỷ đồng của cùng kỳ.

Nhờ lực kéo từ các quý trước và dòng lợi nhuận đột biến bổ sung, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Nhà Khang Điền vẫn duy trì được bức tranh tích cực về lợi nhuận. Doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 483,43 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng trưởng 50,8%, đạt mức 1.267,68 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 84,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong năm tài chính 2026, Nhà Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng và kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 1.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 43,5% so với thực hiện của năm 2025 cùng định hướng chia cổ tức tỷ lệ 10%.