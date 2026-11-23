Trong phiên sáng 23/11, chỉ số mở cửa quanh vùng 1.682 - 1.688 điểm với biến động mạnh đầu phiên, sau đó giảm dần và tạo đáy quanh mốc 1.672 điểm vào khoảng 10h15. Từ sau nhịp này, VN-Index hồi phục theo từng bước, vượt lên vùng 1.688 điểm quanh 11h15 trước khi bước vào giờ nghỉ trưa. VN-Index chốt phiên tăng 0,01%, đạt 1.689 điểm (tăng 0,2 điểm), vừa đủ để đổi màu giá

Sức mạnh của VIC, VHM cùng một số blue-chips ngân hàng đã giúp VN-Index phục hồi khá tốt trong phiên sáng nay. VIC tăng 0,7%, VHM tăng 1,49% đem về hơn 4 điểm cho VN-Index.

Sang phiên chiều, sau nhịp điều chỉnh tích lũy quanh vùng 1.691 - 1.694 điểm từ sau 13h30 đến khoảng 14h15, chỉ số tiếp tục hồi phục lên sát 1.698 điểm quanh 14h30 rồi rung lắc nhẹ quanh 1.695 - 1.697 điểm.

Kết phiên, VN-Index duy trì đà hồi phục và đạt 1.697,14 điểm, tăng 8,35 điểm (tăng 0,49%). Thanh khoản VN-Index đạt khoảng 12.691 tỷ đồng, giảm 20,35% so với phiên liền trước.

Nhóm kéo tăng điểm mạnh nhất là VIC (tăng 6,18 điểm), VHM (tăng 1,9 điểm), FPT (tăng 0,75 điểm). Ở chiều ngược lại, các mã gây áp lực giảm điểm nhiều nhất lên VN-Index gồm TCB (-0,64 điểm), GAS (-0,59 điểm), STB (-0,42 điểm).

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 23/11 (Ảnh: Trading View).

Dòng tiền phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành, tập trung lực đỡ lớn tại nhóm công nghệ và các cổ phiếu vốn hóa lớn ngành bất động sản, trong khi nhóm tài chính và tiêu dùng chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm Công nghệ thông tin nổi bật với sức bật mạnh mẽ của đầu tàu FPT tăng 4,11%, đạt 46.850 đồng/cổ phiếu. Giá trị giao dịch đứng đầu thị trường, đạt 778 tỷ đồng với gần 17 triệu đơn vị được mua bán. Đây là phiên tăng đầu tiên sau đà giảm 5 phiên liên tiếp của mã. Khối ngoại cũng có phiên mua ròng nhẹ mã FPT với giá trị hơn 25 tỷ đồng sau 12 phiên bán ròng.

Nhóm Tài chính ghi nhận thanh khoản áp đảo nhưng diễn biến phân hóa rõ rệt. Ở nhóm ngân hàng, sắc xanh nhẹ hiện diện tại EIB (tăng 0,95%), CTG (tăng 0,83%), ACB (tăng 0,77%), SHB (tăng 0,48%), VIB (tăng 0,37%), SSB (tăng 0,34%). Trong khi đó, các mã đứng tham chiếu gồm LPB, HDB và TPB.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán đè nặng lên TCB (-2,12%), STB (-1,55%), VPX (-1,11%), MBB (-0,82%), MSB (-0,6%) và VPB (-0,24%). Tại nhóm chứng khoán, sắc đỏ chiếm ưu thế với VND (-1,7%), SSI (-1,25%), VCK (-0,56%) và VIX (-0,39%). Ngược lại, sắc xanh hiện diện ở CTS (tăng 3,21%), SHS (tăng 1,52%), NAB (tăng 1,54%) và VCI (tăng 0,53%).

Nhóm Bất động sản phân hóa sâu sắc giữa bộ đôi họ Vingroup và phần còn lại của ngành. Lực kéo chủ đạo đến từ VHM tăng 1,82% đạt 61.500 đồng/cổ phiếu và VIC tăng 1,57% đạt 245.700 đồng/cổ phiếu, bên cạnh IDC tăng 1,75% và PDR tăng 0,45%.

Các mã SJS, CEO duy trì tham chiếu. Trái lại, áp lực bán khiến TCH giảm 4,32% về 13.300 đồng/cổ phiếu, kéo theo sắc đỏ tại VPI giảm 1,86%, DIG giảm 1,2%, DXG giảm 0,91%, NVL giảm 0,9%, KDH giảm 0,32%.

Nhóm Công nghiệp duy trì trạng thái tích cực ở phần lớn các cổ phiếu. Lực tăng nổi bật ghi nhận tại VTP tăng mạnh 4,07% đạt 42.200 đồng/cổ phiếu, GMD tăng 3,8%, HVN tăng 3,49%, VSC tăng 1,16%, ACV tăng 1,09%. Các mã VJC, VCG đứng giá, trong khi GEX giảm 0,75% là điểm trừ lớn nhất nhóm.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu chịu sức ép giảm điểm mạnh. Tâm điểm tiêu cực thuộc về PNJ giảm sàn 6,67% về 12.600 đồng/cổ phiếu với hơn 16 triệu cổ phiếu được giao dịch, đi kèm đà giảm của MWG giảm 1,12%, DGW giảm 0,51%.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu cân bằng hơn với sắc xanh tại HAG tăng mạnh nhất 2,59% với 6,6 triệu cổ phiếu được giao dịch, VNM tăng 1,75% đạt 52.300 đồng/cổ phiếu, DBC tăng 0,61% và SAB tăng 1,3%. Ngược lại, MSN giảm 1,14% về 69.100 đồng/cổ phiếu, PAN giảm 1,35% và MCH giảm 0,61%, còn KDC và BAF đứng giá.

Nhóm Nguyên vật liệu giao dịch kém sắc khi cổ phiếu đầu ngành HPG giảm nhẹ 0,24% và MSR giảm tới 2,22%.

Nhóm Năng lượng giữ nhịp ổn định nhờ lực đỡ từ các cổ phiếu trụ khi PVT tăng 1,07%, PVS tăng 0,75% và PVD tăng 0,62% tăng giá, chỉ có BSR giảm 0,42%.

Tại nhóm tiện ích, HDG tăng 4,04% và POW tăng 3,01%, lấn át mức giảm nhẹ của REE giảm 0,11%.