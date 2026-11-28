Nhóm trộm cột cổng hơn 10 nhà dân để bắt 13 con gà chọi
Ngày 28/11, lãnh đạo phường 2 Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm 13 con gà chọi trị giá khoảng 100 triệu đồng. Các đối tượng không chỉ phá khóa đột nhập mà còn dùng dây thép buộc cổng hơn 10 nhà dân, ngăn người bên trong ra ngoài khi phát hiện vụ việc.
Nạn nhân là gia đình anh Mai Hoàng Vũ (đường Lý Thái Tổ, phường 2 Bảo Lộc). Theo trình báo, khoảng 1h ngày 28/11, các đối tượng đột nhập khu vực nuôi gà của gia đình, phá khóa và bắt trộm 13 con gà chọi.
Trích xuất camera an ninh, anh Vũ phát hiện có 3 nam giới đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt thực hiện vụ trộm. Trước khi gây án, nhóm này còn dùng dây thép buộc chặt cổng hơn 10 nhà dân trong khu vực nhằm ngăn người bên trong mở cổng, truy đuổi nếu phát hiện. Các đối tượng cũng dùng vật dụng che camera an ninh tại con hẻm để tránh bị ghi hình.
13 con gà chọi bị mất trộm được anh Vũ xác định có tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Sau khi phát hiện vụ việc, anh đã đến Công an phường 2 Bảo Lộc trình báo, đề nghị điều tra, truy tìm các đối tượng.
Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra vụ việc, truy tìm những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn CAND: https://cand.vn/nhom-trom-cot-cong-hon-10-nha-dan-de-bat-13-con-ga-choi-post828994.html