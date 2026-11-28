Nạn nhân là gia đình anh Mai Hoàng Vũ (đường Lý Thái Tổ, phường 2 Bảo Lộc). Theo trình báo, khoảng 1h ngày 28/11, các đối tượng đột nhập khu vực nuôi gà của gia đình, phá khóa và bắt trộm 13 con gà chọi.

13 con gà chọi của gia đình anh Vũ bị trộm.

Trích xuất camera an ninh, anh Vũ phát hiện có 3 nam giới đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt thực hiện vụ trộm. Trước khi gây án, nhóm này còn dùng dây thép buộc chặt cổng hơn 10 nhà dân trong khu vực nhằm ngăn người bên trong mở cổng, truy đuổi nếu phát hiện. Các đối tượng cũng dùng vật dụng che camera an ninh tại con hẻm để tránh bị ghi hình.

Camera ghi lại nhóm 3 thanh niên xuất hiện tại khu vực mất trộm.

13 con gà chọi bị mất trộm được anh Vũ xác định có tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Sau khi phát hiện vụ việc, anh đã đến Công an phường 2 Bảo Lộc trình báo, đề nghị điều tra, truy tìm các đối tượng.

Hơn 10 gia đình bị buộc cổng ngăn không cho truy đuổi nếu bị phát hiện.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra vụ việc, truy tìm những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.