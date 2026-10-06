Nhóm trộm chuyên 'săn' xe máy quên rút chìa khóa

Ngày 6/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các xã liên quan vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm xe mô tô, xe máy trên địa bàn.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Trần Văn Minh. ẢNH: C.A

Theo điều tra, cuối tháng 8/2026, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Văn Minh (SN 1994) và Thái Bá Thành (SN 2000), cùng trú tại xã Diễn Châu, bàn bạc với Nguyễn Thế Anh (SN 1985, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về Nghệ An trộm xe rồi đưa ra Hải Phòng tiêu thụ.

Từ đầu tháng 9 đến khi bị bắt, Minh và Thành thực hiện 7 vụ trộm xe mô tô, xe máy tại các xã Minh Châu, Quảng Châu, An Châu và Hải Lộc. Điểm chung của các vụ việc là xe được để tại nơi không có người trông coi, trong khi chủ phương tiện quên rút chìa khóa.

Tang vật thu giữ. ẢNH: C.A

Ngày 25/9, lực lượng chức năng bắt Trần Văn Minh tại xã Diễn Châu. Cùng ngày, tại phường Gia Viện, TP Hải Phòng, công an bắt Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh. Hai đối tượng này sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tạm giữ về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Thành Hiếu (SN 1995, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) và Lê Thị Loan (SN 1989, trú tại xã An Thành, TP Hải Phòng) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tang vật thu giữ gồm 5 xe mô tô, 1 xe máy điện và 3 điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trần Văn Minh, Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan, tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần rút chìa khóa, khóa xe cẩn thận khi rời phương tiện, không để xe tại nơi vắng người, thiếu ánh sáng hoặc không có người trông coi.