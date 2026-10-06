Nhóm 'trẻ trâu' táo tợn dàn cảnh hỗn chiến, rút kiếm chém người rồi cướp xe.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, thực hiện hiệu quả các vụ việc; đồng thời, đổi mới tuyên truyền, hướng hoạt động về cơ sở, giúp người dân hiểu và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.