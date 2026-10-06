Nhóm 'trẻ trâu' táo tợn dàn cảnh hỗn chiến, rút kiếm chém người rồi cướp xe
Nhóm "trẻ trâu" táo tợn dàn cảnh hỗn chiến, rút kiếm chém người rồi cướp xe ở Đà Nẵng đã bị khởi tố và tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ "Cướp tài sản" xảy ra vào rạng sáng ngày 29/9/2026 tại khu vực đường Võ Chí Công (phường Bàn Thạch), Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ vụ việc. Tám nghi phạm liên quan đã bị khởi tố và tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhom-tre-trau-tao-ton-dan-canh-hon-chien-rut-kiem-chem-nguoi-roi-cuop-xe-169261006071547967.htm