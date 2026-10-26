Nhóm Tộc Bàn Phím 1 bị xử phạt vì đăng sai sự thật về 'Trường con'

Hình ảnh hội nhóm do Nguyễn Q.H. đăng tải. Ảnh: Cục An ninh mạng

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng (Bộ Công an), nhóm Facebook “Tộc Bàn Phím 1” có khoảng 257.500 thành viên, thường xuyên đăng tải hình ảnh, nội dung không đúng sự thật về cá nhân nói trên.

Qua làm việc với cơ quan công an, quản trị viên Nguyễn Q.H. thừa nhận đã duyệt đăng các nội dung, hình ảnh sai sự thật nhằm thu hút lượt xem, lượt thích và tăng tương tác cho hội nhóm. Người này khai chưa thu lợi ích từ hoạt động trên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã xử phạt quản trị viên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Hội nhóm “Tộc Bàn Phím 1” được giao cho Công an TP. Hải Phòng phối hợp với cá nhân liên quan quản lý, định hướng việc đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên không gian mạng.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ; đồng thời, quản trị viên các hội nhóm phải nâng cao trách nhiệm kiểm duyệt, kịp thời ngăn chặn nội dung vi phạm, tránh tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác.