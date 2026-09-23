Nhóm tin tặc tuyên bố đột nhập FBI, đánh cắp dữ liệu

ShinyHunters, nhóm tội phạm mạng từng thực hiện nhiều vụ đánh cắp và tống tiền dữ liệu quy mô lớn, tuyên bố đã lấy được "dữ liệu nhạy cảm của gần như tất cả đặc vụ FBI và những người từng nộp đơn xin việc tại FBI".

Trang tin công nghệ 404 Media ngày 22/9 đưa tin về vụ việc sau khi nhận được một phần dữ liệu bị đánh cắp, gồm tên, địa chỉ nhà và số điện thoại của các đặc vụ FBI cùng vợ hoặc chồng của họ. Trang này cho biết đã đối chiếu và xác minh một phần thông tin với các hồ sơ công khai.

Trụ sở FBI tại Washington, D.C., Ảnh: nps.gov

Theo 404 Media, tin tặc đã xâm nhập một máy chủ Oracle PeopleSoft, hệ thống thường được sử dụng cho hoạt động nhân sự và tuyển dụng, nơi lưu trữ thông tin cá nhân của người xin việc. Từ đây, nhóm được cho là đã tiếp cận một hệ thống đám mây dành cho chính phủ do Amazon vận hành, nơi lưu trữ dữ liệu của các đặc vụ và ứng viên.

Theo 404 Media, trang tuyển dụng của FBI được cho là đã bị thay đổi giao diện và tại thời điểm đăng bài hiển thị thông báo "hiện đang ngừng hoạt động để bảo trì". Cổng thông tin dành cho ứng viên đặc vụ cũng không hoạt động.

Đây là vụ xâm nhập thứ hai được biết đến nhằm vào hệ thống FBI trong năm nay. Hồi tháng 3, các tin tặc chưa được xác định danh tính đã đột nhập một hệ thống của cơ quan này.