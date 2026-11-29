Ngày 27/11, CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân.

Theo đó, TID thống nhất mức giá 22.700 đồng/cổ phần để chuyển nhượng 56 triệu cổ phần của Tổng công ty và công ty con là CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) tại Xây dựng Phước Tân thông qua hình thức đấu giá công khai.

Cùng ngày, TIP cũng công bố nghị quyết HĐQT thông qua mức giá khởi điểm 22.700 đồng/cổ phần để đấu giá 28 triệu cổ phần phổ thông đang nắm giữ trực tiếp tại Xây dựng Phước Tân, tương ứng 40% vốn điều lệ.

28 triệu cổ phần còn lại, tương ứng 40% vốn điều lệ Xây dựng Phước Tân, thuộc sở hữu của TID. Như vậy, hai doanh nghiệp thuộc nhóm Tín Nghĩa dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 80% vốn tại Xây dựng Phước Tân.

Với mức giá khởi điểm trên, tổng giá trị lô cổ phần dự kiến đạt hơn 1.271 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn của mỗi doanh nghiệp tương ứng khoảng 635,6 tỷ đồng nếu đấu giá thành công ở mức giá khởi điểm.

Các nghị quyết chưa công bố thời điểm tổ chức đấu giá cũng như phương án cụ thể về việc bán toàn bộ cổ phần theo một lô hay chia thành nhiều lô. Do đó, số tiền hơn 1.271 tỷ đồng mới là giá trị tính theo mức khởi điểm, chưa phải khoản thu thực tế của nhóm Tín Nghĩa.

Theo tìm hiểu, kế hoạch rút vốn tại Xây dựng Phước Tân đã được nhóm Tín Nghĩa chuẩn bị từ trước. Giữa năm 2026, HĐQT TID thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này.

Đến tháng 7, cổ đông TIP tại ĐHĐCĐ bất thường cũng chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại Xây dựng Phước Tân, đồng thời ủy quyền cho TID thực hiện các thủ tục liên quan, bao gồm việc xác định giá khởi điểm và triển khai chuyển nhượng.

Xây dựng Phước Tân thành lập ngày 17/8/2009, có trụ sở tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở.

Tài sản đáng chú ý của doanh nghiệp này là dự án Khu dân cư tại núi Dòng Dài, phường Phước Tân, với quy mô tổng thể khoảng 156,53 ha và tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 5.400 tỷ đồng.

CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân là chủ đầu tư Khu dân cư tại núi Dòng Dài, tổng diện tích 156,53 ha nhưng mới được chấp thuận 35,9ha

Tuy nhiên, dự án đang tồn tại nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng.

Những vướng mắc cụ thể tại dự án được làm rõ trong Kết luận thanh tra số 32/KL-TT ngày 17/8/2026 của Thanh tra TP Đồng Nai, công bố công khai ngày 24/8/2026.

Theo kết luận, trong tổng diện tích 156,53 ha của dự án Khu dân cư tại núi Dòng Dài, phần diện tích 35,92 ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận đầu tư. Đối với 120,61 ha còn lại, dù từng được thỏa thuận địa điểm đầu tư vào năm 2009 và gia hạn thoả thuận địa điểm đầu tư trong các năm 2013, 2014, nhưng phần diện tích này chưa được quyết định chấp thuận đầu tư theo quy định.

Thanh tra cũng xác định việc tham mưu chấp thuận đầu tư, đồng thời chỉ định Xây dựng Phước Tân làm chủ đầu tư dự án chưa đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất cũng chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Đối với chủ đầu tư, kết luận chỉ ra việc tổ chức thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đất chưa được giao, cho thuê là vi phạm quy định. Doanh nghiệp còn chưa bố trí quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Ngoài ra, Xây dựng Phước Tân đã thi công trạm xử lý nước thải và hai căn nhà khi chưa đủ điều kiện khởi công, trong đó không có giấy phép xây dựng theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị rà soát các điều kiện để xem xét việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đã được chấp thuận đầu tư. Riêng 120,61 ha còn lại, Thanh tra TP Đồng Nai giao Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.