Đấu giá công khai 56 triệu cổ phiếu với mức định giá PHUTACO đạt 1.589 tỷ đồng

Ngày 26/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa phê duyệt mức giá khởi điểm 22.700 đồng mỗi cổ phiếu để chuyển nhượng toàn bộ 56 triệu cổ phiếu của Tín Nghĩa và công ty con tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân theo hình thức đấu giá công khai. Một ngày sau đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa cũng ban hành nghị quyết áp dụng cùng mức giá khởi điểm cho 28 triệu cổ phiếu phổ thông đang nắm giữ trực tiếp, tương ứng 40% vốn điều lệ của PHUTACO.

Lượng cổ phần còn lại gồm 28 triệu cổ phiếu, chiếm 40% vốn điều lệ, thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty Tín Nghĩa. Với đợt đấu giá này, nhóm Tín Nghĩa dự kiến thoái toàn bộ 80% vốn tại Xây dựng Phước Tân. Tạm tính theo mức giá khởi điểm 22.700 đồng mỗi cổ phiếu, tổng số tiền thu về tối thiểu đạt hơn 1.271,2 tỷ đồng, trong đó mỗi đơn vị dự kiến thu tối thiểu gần 636 tỷ đồng. Mức giá chào bán tương ứng định giá toàn bộ vốn của PHUTACO ở mức 1.589 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần quy mô vốn điều lệ 700 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Để tổ chức thực hiện, Hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa giao Ban Điều hành thuê tổ chức có chức năng đấu giá tài sản tiến hành đấu giá công khai, minh bạch, đăng thông báo chào bán theo quy định, đồng thời có ý kiến với đại diện phần vốn tại Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa để phối hợp đồng bộ. Về phía công ty con, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành làm việc với đơn vị đấu giá và báo cáo chi tiết, kịp thời kết quả triển khai. Hiện cả hai nghị quyết đều chưa công bố cụ thể thời điểm tổ chức đấu giá, đơn vị thực hiện cũng như phương thức bán trọn lô hay bán lẻ.

Cụ thể hóa lộ trình tập trung cho mảng logistics và thông tin về Xây dựng Phước Tân

Quyết định chốt giá khởi điểm lần này cụ thể hóa chủ trương thoái toàn bộ vốn của nhóm Tín Nghĩa tại Xây dựng Phước Tân đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa phê duyệt từ tháng 5/2026. Tiếp nối chủ trương đó, vào tháng 7/2026, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã chấp thuận rút toàn bộ vốn khỏi PHUTACO để tập trung nguồn lực cho lĩnh vực logistics, đồng thời ủy quyền cho công ty mẹ thực hiện các thủ tục thoái vốn và xác định mức giá khởi điểm.

Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân được thành lập ngày 17/8/2009, đặt trụ sở tại phường Phước Tân, TP. Đồng Nai, đăng ký ngành nghề hoạt động chính là xây dựng nhà để ở. Doanh nghiệp từng thực hiện nâng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên mức 700 tỷ đồng vào năm 2021.

Xây dựng Phước Tân hiện là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phước Tân tại khu vực núi Dòng Dài, phường Phước Tân, TP. Đồng Nai, với quy mô gần 157 ha và tổng vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tín Nghĩa, ông Trần Trung Tuấn, Tổng Giám đốc doanh nghiệp, cho biết dự án này có quy mô tổng vốn đầu tư lớn và đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính về giao đất, xác định tiền sử dụng đất cũng như gia hạn chủ trương đầu tư từ UBND TP. Đồng Nai.