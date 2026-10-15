Nhóm thợ săn voọc bạc quý hiếm ở Phú Quốc bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Đỗ Khắc Trường (SN 1996), Đỗ Khắc Cường (SN 1994), Nguyễn Tấn Bền (SN 1987) và Ngô Hoàng Hậu (SN 2001, cùng trú tại đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ săn bắt voọc bạc Đông Dương tại Vườn quốc gia Phú Quốc xảy ra hồi tháng 5.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trên cùng Ngô Hoàng Phi (SN 1979, cha của Hậu) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/5, Phi liên hệ Trường, Cường và Bền, yêu cầu nhóm này săn bắt 10 con voọc bạc để nấu cao bán cho khách.

Sau đó, nhóm Trường mang súng nén khí cỡ nòng 6,5mm vào Tiểu khu 58, rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc để săn bắt. Đến ngày 27/5, nhóm giao cho Phi 8 cá thể voọc bạc.

Do chưa đủ số lượng, Phi tiếp tục yêu cầu Hậu đi săn bắt. Hậu mang khẩu súng nén khí đến Tiểu khu 66, khu vực rừng đặc dụng thuộc khu phố Suối Cát Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, bắn thêm một con voọc bạc rồi mang về nhà.

Khoảng 12h cùng ngày, Phi và Hậu đang lột da, xẻ thịt voọc bạc vừa săn bắt thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Kiểm tra tại nhà Phi, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 9 cá thể voọc bạc, một khẩu súng tự chế, 132 viên đạn chì cùng nhiều đồ vật liên quan.

Sau khi biết Phi và Hậu bị bắt, Trường, Cường và Bền đến cơ quan điều tra đầu thú, tự nguyện giao nộp súng, công cụ phạm tội và số tiền thu lợi bất chính.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM, hai khẩu súng và đạn thu giữ trong vụ án là vũ khí quân dụng.

Cơ quan điều tra xác định, khu vực Tiểu khu 58 và Tiểu khu 66, nơi nhóm bị can vào săn bắt voọc bạc, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phú Quốc, là khu vực cấm săn bắt.

5 đối tượng bị khởi tố hồi tháng 6. Ảnh: CACC

Kết luận giám định của Viện Sinh học xác định các cá thể bị săn bắt là voọc bạc Đông Dương (tên khoa học Trachypithecus germaini), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.