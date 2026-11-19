Theo The Korea Herald, sự việc xảy ra hôm 10/11 tại một khu chung cư ở thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc. Khi đang làm công việc sơn sửa, ba người đàn ông bất ngờ rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị mắc kẹt bên trong phòng giặt.

Nguyên nhân là cánh cửa căn phòng chỉ có thể được mở khóa từ bên ngoài, khiến cả ba không thể tự tìm cách thoát ra.

Sau khi cân nhắc việc gọi lực lượng cứu hộ hoặc liên hệ với ban quản lý chung cư, một người trong nhóm bất ngờ nảy ra ý tưởng đặt cà phê thông qua ứng dụng giao hàng.

Ba người thợ sơn ngồi bên trong phòng giặt của một căn hộ tại Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong, hôm thứ Ba. (Ảnh: Threads @heoxxnn)

Không chỉ đặt đồ uống như những khách hàng thông thường, người này còn cẩn thận để lại lời nhắn trong phần hướng dẫn giao hàng: "Chúng tôi đang bị mắc kẹt ngoài ban công. Anh có thể vui lòng mở cửa giúp chúng tôi được không?".

Nhóm thợ quyết định đặt tổng cộng 4 cốc cà phê, trong đó có một cốc dành cho người giao hàng như lời cảm ơn nếu được giúp đỡ.

Khi đến nơi, nam shipper được cho là đã đọc được lời nhắn và mở cửa, giúp cả ba người thoát khỏi tình cảnh mắc kẹt.

Kể lại sự việc trên mạng xã hội, một người trong nhóm thợ hài hước chia sẻ rằng người giao hàng xuất hiện với nụ cười rất tươi, trông như thể đang phân vân không biết có nên giải cứu họ hay không.

Cuối cùng, cả nhóm đã tặng anh một cốc cà phê để cảm ơn vì đã giúp mình thoát khỏi tình huống oái oăm.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi cách cầu cứu vừa bất ngờ vừa hài hước của ba người thợ.