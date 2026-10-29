Nhóm thiếu niên ném đá vào xe khách trên cao tốc bị triệu tập, xử lý

Ngày 28/10 vừa qua, Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nhóm 12 thiếu niên, từ 11 đến 14 tuổi, có hành vi ném đá vào các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trước đó, ngày 22/10, Công an xã Bảo Thắng tiếp nhận trình báo của một công ty vận tải về việc xe khách của doanh nghiệp bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc, đoạn Km216+200 đến Km218+800 theo hướng Hà Nội - Lào Cai. Vụ việc khiến kính và phần sườn xe bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách và các phương tiện khác.

Kính xe khách bị nứt vỡ tại vị trí vật cứng va đập, ghi nhận vào tối 22/10 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Thắng đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin xác minh ban đầu, nhóm thiếu niên thường tụ tập tại khu vực Km217 thuộc thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà, sau đó nhặt đá ném vào các phương tiện đang lưu thông, trong đó có xe khách và xe tải.

Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình ghi nhận một người đang ném vật thể lạ về phía xe khách đang chạy trên cao tốc. Ảnh: CACC

Sau khi xác định được nhóm thanh thiếu niên, Công an xã Bảo Thắng đã triệu tập các em cùng phụ huynh đến trụ sở làm việc, giải thích các quy định của pháp luật, phân tích hậu quả có thể xảy ra khi ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên cao tốc; đồng thời yêu cầu các gia đình nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em.

Công an xã Bảo Thắng triệu tập các thiếu niên có liên quan đến làm việc. Ảnh: CACC

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo Cục CSGT, hành vi ném đá vào phương tiện đang chạy, đặc biệt trên đường cao tốc, có thể gây thương tích cho người trên xe, làm hư hỏng phương tiện hoặc khiến tài xế mất khả năng kiểm soát, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng kêu gọi gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục, quản lý trẻ em, không để xảy ra những hành vi nguy hiểm tương tự.