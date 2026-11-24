Hai đối tượng Bùi Tấn Vỹ và Nguyễn Quang Đức Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 24/11, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào rạng sáng 22/11/2026 tại cây xăng số 12, đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng gồm 6 người: N.P.B.L (SN 2012, trú phường Gò Vấp); N.H.Q (SN 2010, trú phường Sài Gòn); N.Đ.K và N.H.Đ (cùng SN 2010, trú phường Gia Định); Bùi Tấn Vỹ (SN 2010, trú phường Xuân Hòa, hiện ở phường Bình Thạnh) và Nguyễn Quang Đức Huy (SN 2009, trú phường An Hội Đông).

Nhóm đối tượng dùng dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn với người khác.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 1 giờ ngày 22/11, N.P.B.L đã đưa 5 con dao tự chế cho các thành viên trong nhóm mang theo khi di chuyển trên đường, với mục đích sử dụng để đánh nhau nếu xảy ra mâu thuẫn với người khác.

Đến khoảng 2 giờ 15 phút cùng ngày, khi nhóm này đi đến cây xăng số 12, phát hiện có 9 người đang dừng xe để đổ xăng, các đối tượng N.P.B.L, N.H.Q, Bùi Tấn Vỹ, Nguyễn Quang Đức Huy và N.Đ.K mỗi người cầm một con dao tự chế, lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng tiếp tục đuổi đánh thiếu niên này cùng những người đi cùng khi các nạn nhân bỏ chạy.

Phương tiện được các đối tượng dùng để gây án.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Hạnh Thông khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét, qua đó bắt giữ toàn bộ các đối tượng có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.