Ngày 24/11, tin từ Công an phường An Khánh (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM điều tra, xử lý nhóm 4 thanh thiếu niên có hành vi sử dụng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường trên địa bàn.

Trước đó, ngày 2/11, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Cơ Thạch vào tối 29/10.

Sau khi bị tấn công, nạn nhân phát hiện và đuổi theo nhóm này đến khu vực gần giao lộ Mai Chí Thọ. Tại đây, nhóm thanh thiếu niên tiếp tục sử dụng bình xịt hơi cay chống trả rồi tăng ga bỏ chạy.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA. ↵

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh phối hợp với Phòng PC02 khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan.

Đến ngày 4/11, lực lượng chức năng đã triệu tập cả 4 người trong nhóm để làm việc, đồng thời thu giữ 2 xe máy và một bình xịt hơi cay nhãn hiệu NATO. Kết quả giám định xác định bình xịt này thuộc danh mục công cụ hỗ trợ.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đã đặt mua bình xịt hơi cay qua mạng xã hội, sau đó rủ nhau đến khu vực Sala tìm người đi đường để xịt nhằm mục đích “trêu đùa, thỏa mãn niềm vui”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Quân (SN 2005) và N.H.T.K. (SN 2009) về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối với H.Q.B. (SN 2011) và T.H.Q.V. (SN 2012), cơ quan chức năng chuyển xử lý vi phạm hành chính do chưa đủ 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, hành vi sử dụng bình xịt hơi cay tấn công người đang tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người đi đường và tình hình an ninh, trật tự.

Qua vụ việc, Công an phường An Khánh khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; không để thanh thiếu niên tự ý mua bán, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ hoặc tụ tập thực hiện các hành vi gây mất an ninh, trật tự.