Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe náo loạn đường phố Huế

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ việc xem các video trên TikTok ghi lại cảnh thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, thách thức nhau để thể hiện bản thân, Đ.V.T.T. (SN 2010, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế) rủ nhiều thanh thiếu niên khác tụ tập, chạy xe trên đường và quay video để đăng tải lên mạng xã hội.

Tối 19/9, nhóm thanh thiếu niên đến khu vực bãi đất gần nhà lấy 4 cây tuýp sắt dài khoảng 3m, phân phát cho các thành viên trong nhóm mang theo. Sau đó, cả nhóm sử dụng xe máy di chuyển từ khu vực Phú Hồ đến phường Phú Bài (TP Huế) rồi hướng về trung tâm thành phố.

Khoảng 0h30 ngày 20/9, khi di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, nhóm của T. gặp nhóm thanh thiếu niên do Phạm Tiến Nhật (SN 2007, trú tại phường Hương Trà, TP Huế) tham gia. Nhóm này cũng mang theo hung khí như dao, kiếm và vỏ chai bia, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Nhóm thanh thiếu niên được lực lượng công an đưa đi thực nghiệm lại hiện trường

Sau khi gặp nhau, hai nhóm nhập lại, tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi, Bà Triệu, Tố Hữu… Nhóm thanh thiếu niên liên tục thay đổi vị trí ngồi, phương tiện và hung khí, đồng thời nhặt thêm vỏ chai bia để mang theo.

Quá trình di chuyển, nhóm khoảng 16 thanh thiếu niên sử dụng 6 xe máy, xe máy điện, mang theo nhiều tuýp sắt, dao, kiếm và vỏ chai bia, chạy thành nhóm với tốc độ có thời điểm trên 80 km/h, lạng lách, đánh võng trên đường.

Đáng chú ý, khoảng 2h30 cùng ngày, khi quay lại khu vực vòng xuyến gần siêu thị Aeon, nhóm của Đ.V.T.T. tiếp tục truy đuổi một nhóm thanh niên khác không rõ lai lịch do nghi ngờ bị thách thức. Sau đó, nhóm tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc TP Huế rồi giải tán, trở về nhà.

Quá trình thực hiện hành vi, nhóm thanh thiếu niên này sử dụng điện thoại quay video, chụp ảnh cảnh chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đăng tải lên các tài khoản TikTok nhằm khoe chiến tích, thể hiện bản thân và khiêu khích các nhóm thanh thiếu niên khác.

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh thiếu niên khai nhận hành vi liên quan. Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy hành vi của nhóm thanh thiếu niên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, đời sống sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh doanh và hình ảnh du lịch của địa phương. Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên theo quy định của pháp luật.