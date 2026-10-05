Nhóm thanh thiếu niên mang 'đinh ba' chạy xe thành đoàn lúc đêm khuya

Ngày 5.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh, xử lý nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Yên Định.

Lực lượng công an triệu tập 17 trường hợp liên quan đến vụ việc để làm rõ. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước đó, hình ảnh một nhóm thanh, thiếu niên chạy xe theo đoàn được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội và các hội nhóm. Một số người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, chạy nhanh, đi dàn hàng ngang; trong nhóm có trường hợp mang theo vật giống hung khí.

Ngay sau khi nắm thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an xã Yên Định tiến hành xác minh, làm rõ những người và phương tiện liên quan.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 3.10, tại tuyến Tỉnh lộ 507, đoạn trước Quảng trường Bà Triệu, thuộc địa bàn xã Yên Định, một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy di chuyển thành đoàn, dàn hàng ngang, phóng nhanh và không đội mũ bảo hiểm.

Đáng chú ý, một người trong nhóm mang theo thanh kim loại dài, được hàn gắn đầu đinh ba.

Những người liên quan đến vụ việc đến từ nhiều địa phương như Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Định Tân, Định Bình, Biện Thượng... Một số phương tiện bị tháo biển kiểm soát; người điều khiển và người ngồi trên xe mặc áo chống nắng, che kín đặc điểm nhận dạng.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, các phương tiện di chuyển nhanh theo nhóm nên việc xác định danh tính, phương tiện và hướng di chuyển ban đầu gặp khó khăn.

Từ những thông tin, hình ảnh được thu thập, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh từng người và phương tiện. Đến ngày 4.10, 17 trường hợp liên quan đã được xác minh, làm rõ và triệu tập đến Công an xã Yên Định để làm việc.

Thanh kim loại hàn đầu đinh ba được một người trong nhóm mang theo khi di chuyển trên đường. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Công an đã tạm giữ 3 xe mô tô và 1 vật được xác định là hung khí nguy hiểm có liên quan đến vụ việc.

Qua xác minh, P.N.M (22 tuổi, trú xã Định Tân, Thanh Hóa) được xác định là người mang theo thanh kim loại hàn đầu đinh ba khi tham gia nhóm di chuyển. Theo lời khai ban đầu, nhóm này tụ tập, chạy xe với mục đích "diễu hành", tìm cảm giác mạnh và thể hiện với các nhóm khác.

Đáng chú ý, trong số những thanh, thiếu niên được xác minh có nhiều trường hợp đang là học sinh THPT. Một số phụ huynh chỉ biết con em mình liên quan đến vụ việc sau khi được lực lượng công an thông báo.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc cho thấy nguy cơ từ tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe theo nhóm, vi phạm quy định giao thông, đặc biệt khi có người mang theo hung khí hoặc vật nguy hiểm.

Công an khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý việc sử dụng phương tiện, các mối quan hệ và thời gian sinh hoạt của con em, nhất là vào ban đêm. Gia đình, nhà trường cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện lệch chuẩn.

Thanh, thiếu niên không được tụ tập điều khiển xe thành đoàn, dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định và tuyệt đối không mang theo, sử dụng hung khí, vật nguy hiểm khi tham gia giao thông.