Nhóm thân Iran nã tên lửa đạn đạo vào thủ đô của Ảrập Xêút

Khói đen đã bốc lên từ các bồn chứa nhiên liệu gần sân bay quốc tế của thủ đô Riyadh. Video: BBC

Theo BBC, giới chức Ảrập Xêút cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo nhằm vào Riyadh trước đó trong ngày, nhưng không xác nhận thêm các cuộc tấn công hay thương vong.

Trước đó, một cột khói đen đã bốc lên từ các bồn chứa nhiên liệu gần sân bay quốc tế của thủ đô Riyadh, khiến các chuyến bay bị gián đoạn trong thời gian ngắn hôm 19/9.

Cảnh báo không kích đã vang lên tại Riyadh lần đầu tiên kể từ khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ảrập Xêút hồi tháng 7.

Người phát ngôn của liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu cho biết lực lượng phòng không cũng ngăn chặn “các nỗ lực thù địch nhằm vào dân thường” tại các thành phố Bish, Taif, Farasan và Yanbu.

Trong tuyên bố được đăng tải trên mạng, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya al-Sarea cho hay: “một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV” đã được sử dụng để tấn công “các mục tiêu nhạy cảm” ở Riyadh và các cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco tại Yanbu, một thành phố ven biển.

Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Ảrập Xêút vào thủ đô Sanaa của Yemen, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Trước đó, ông Sarea cáo buộc Ảrập Xêút tiến hành 300 cuộc không kích trên khắp Yemen trong tuần qua.

Trong những tháng gần đây, Houthi đã nhiều lần tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ảrập Xêút đồng thời tuyên bố nhận trách nhiệm về việc bắn hạ một máy bay chiến đấu của nước này trên bầu trời Yemen.