Nhóm thân Iran đe dọa tiếp tục tấn công sân bay và không phận Ảrập Xêút

Theo báo Guardian, đây là thông điệp công khai đầu tiên của nhóm Houthi sau khi tấn công sân bay quốc tế King Khalid của Ảrập Xêút hôm 10/10.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết Mecca và Medina, hai thành phố linh thiêng nhất của đạo Hồi được loại trừ khỏi cảnh báo. Tuy nhiên, ông Saree tuyên bố các sân bay và không phận khác của Ảrập Xêút “có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công và là địa bàn tác chiến của chúng tôi”.

Các hãng hàng không lớn đã tạm ngừng hoạt động tại Riyadh do các mối đe dọa về an ninh. Ảnh: DW/picture alliance

Ông Saree kêu gọi người dân “nghiêm túc xem xét cảnh báo của Houthi”, đồng thời tuyên bố “Ảrập Xêút phải chịu trách nhiệm cho mọi trường hợp đánh chặn thất bại”.

Ảrập Xêút đã đề nghị Mỹ và các đồng minh phương Tây khác cung cấp thêm tên lửa đánh chặn kể từ khi giao tranh leo thang.

Kết thúc thông điệp, ông Saree tuyên bố lực lượng Houthi sẽ theo đuổi chiến lược: “Sân bay đổi sân bay, phong tỏa đổi phong tỏa, leo thang đổi leo thang” cho đến khi đạt được các mục tiêu.

Suốt tuần qua, nhóm vũ trang thân Iran liên tục tấn công sân bay chính tại thủ đô Ảrập Xêút, trong khi Riyadh gia tăng các cuộc không kích nhằm vào những khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen.

Cơ quan Y tế do Houthi điều hành thống kê các cuộc tấn công do Ảrập Xêút dẫn đầu đã khiến 91 người Yemen thiệt mạng và 168 người khác bị thương trong 5 tuần qua. Theo cơ quan này, phụ nữ và trẻ em chiếm 60% số người thiệt mạng.

Trong tuần này, liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn nhằm đẩy lùi Houthi khỏi các vị trí mà nhóm đã nhanh chóng chiếm giữ và mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ kể từ tháng 9.

Houthi đã chiếm giữ các đảo tại eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời thiết lập các vị trí dọc Biển Đỏ, qua đó gia tăng kiểm soát tuyến hàng hải trọng yếu này. Ảrập Xêút, một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đã chuyển hướng vận chuyển nhiên liệu qua tuyến đường này trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.