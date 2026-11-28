Vị trí nơi chiến hạm Nga bị UAV Ukraine đánh chìm ở Libya. (Ảnh: Reuters)

Việc nhóm tàu chuyển hướng cho thấy Nga đang tìm cách bảo vệ các tài sản hải quân của mình sau cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái vào chiến hạm Nga, ở vị trí cách chiến trường Ukraine khoảng 2.000 km.

Một quan chức quân sự châu Âu, người theo dõi hành trình của đoàn tàu, nói với Reuters rằng nhóm do khinh hạm Golovko của Hải quân Nga dẫn đầu đã quay đầu ở vị trí gần eo biển Sicily, ngay trong ngày xảy ra cuộc tấn công tại Benghazi.

Eo biển Sicily là điểm trung chuyển trên tuyến đường hướng tới bờ biển Bắc Phi.

Một quan chức tình báo quân sự Ukraine và một quan chức an ninh Trung Đông xác nhận đội tàu đã thay đổi hướng đi, không tiếp tục hành trình tới Libya.

Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công các tàu quân sự và tàu hàng của nhau trên Biển Đen, nhưng hiếm khi tấn công ở những khu vực khác.

Theo dữ liệu theo dõi tàu trên nền tảng MarineTraffic, ba tàu thuộc đoàn tàu thứ hai - đều là tàu chở hàng hoặc tàu vận tải phương tiện dạng Ro/Ro treo cờ Nga, gồm Maia 1, Lady R và Lady D, lần cuối phát tín hiệu vị trí quanh vịnh Biscay vào ngày 12/11.

Đơn vị vận hành những con tàu này là JSC Sovfracht và MG-Flot, đều có trụ sở tại Nga.

Đoàn tàu khởi hành từ Kaliningrad ngày 5/11. Theo quan chức châu Âu, lần cuối đoàn tàu được theo dõi là ngày 25/11, gần Algeria. Hiện chưa rõ các tàu sẽ tiếp tục di chuyển tới đâu.

Trong khi đó, nguồn tin Trung Đông cho biết các tàu đã tạm dừng hành trình tại Địa Trung Hải.

Chính quyền miền đông Libya cho biết, tàu hộ tống tên lửa Merkury bị tấn công hôm 22/11 khi đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cũng xác nhận căn cứ này là mục tiêu bị tấn công.

Sau cuộc nội chiến, miền đông Libya nằm dưới quyền kiểm soát của chỉ huy quân sự Khalifa Haftar. Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do ông Haftar lãnh đạo có quan hệ gần gũi với Nga.

Trong khi đó, Chính phủ Thống nhất quốc gia (GNU), được quốc tế công nhận và đặt trụ sở tại Tripoli, kiểm soát miền tây Libya.