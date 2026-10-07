Nhóm tân binh từ 'PRODUCE 101 JAPAN' chính thức debut

Vào lúc nửa đêm ngày 7/10 (giờ Hàn Quốc), nhóm nhạc nam gồm 12 thành viên này đã phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên KO1KEYZ trên các nền tảng âm nhạc. Phiên bản tiếng Hàn của ca khúc chủ đề cũng sẽ được ra mắt vào trưa cùng ngày. KO1KEYZ được thành lập thông qua chương trình tuyển chọn PRODUCE 101 JAPAN SHINSEKAI, với đội hình gồm hai thành viên người Hàn Quốc và mười thành viên người Nhật Bản.

Đĩa đơn đầu tay này gồm tổng cộng sáu ca khúc, trong đó có cả phiên bản tiếng Hàn và tiếng Nhật của bài hát chủ đề. Các ca khúc mang âm hưởng tươi mới và giàu chất trữ tình của thập niên 1990. Tên gọi của nhóm mang ý nghĩa rằng 12 chàng trai, những người được tạo nên từ tình yêu thương của các nhà sản xuất sẽ trở thành những "chiếc chìa khóa" mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới.

Trước đó, KO1KEYZ đã phát hành đĩa đơn này dưới dạng kỹ thuật số tại Nhật Bản vào ngày 17/8, và video âm nhạc của bài hát đã vượt mốc 7 triệu lượt xem trên YouTube.

Sức hút của nhóm còn được thể hiện rõ qua các buổi gặp gỡ người hâm mộ. Các buổi biểu diễn của nhóm tại Toyota Arena Tokyo (từ ngày 21 đến 23/8) và Kobe World Memorial Hall (ngày 9 và 10/9) đều đã bán hết vé. Vé cho các buổi gặp gỡ người hâm mộ sắp tới tại Blue Square, Seoul vào ngày 7 và 8/11 cũng đã được bán hết cho cả bốn suất diễn.