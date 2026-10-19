Nhóm tác giả Thái Nguyên đạt giải C Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu

Dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải C Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.

Với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, Cuộc thi năm nay thu hút hơn 905 nghìn tác phẩm dự thi, tăng trên 67% so với năm 2025.

Ban Tổ chức đã trao 165 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc, gồm 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng.

Loạt phóng sự phát thanh 2 kỳ “Xây lá chắn từ cơ sở” của nhóm tác giả thuộc Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, đã xuất sắc đạt giải C.

Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh (thứ hai từ bên trái), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, chúc mừng nhóm tác giả.

Loạt phóng sự khắc họa sinh động thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Phan Đình Phùng, truyền tải thông điệp sâu sắc: “Lá chắn” vững chắc trước thông tin xấu độc không chỉ được xây dựng bằng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác, mà còn bằng một chính quyền gần dân, sát dân, biết lắng nghe và giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực của nhân dân.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ bảy, năm 2027.