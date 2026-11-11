Nhóm tác giả Báo và PTTH Hà Tĩnh nhận Giải báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết'

Tối 11/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026.

Toàn cảnh lễ trao giải.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước đây, trong mùa giải thứ XVII, Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và tham gia của nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Ban Tổ chức giải đã nhận được 2.767 bài dự thi của 5 thể loại báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí trên cả nước.

Kết quả, Ban Tổ chức đã thống nhất lựa chọn và trao giải cho 90 tác phẩm xuất sắc thuộc 5 loại hình báo chí, bao gồm: 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Nhà báo Kiều Minh (thứ 3 từ trái sang) đại diện nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhận giải Khuyến khích Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ VII.

Trong số các tác phẩm đoạt giải, Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh vinh dự có chuyên đề 4 kỳ “Đoàn kết - cội nguồn sức mạnh để Hà Tĩnh phát triển bền vững” của nhóm tác giả: Lê Thị Kiều Minh, Trương Mai Thủy, Nguyễn Thị Anh Thùy, Nguyễn Văn Vỹ, Nguyễn Huy Tùng đạt giải Khuyến khích.

Nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích

Tác phẩm chuyên đề 4 kỳ: “Đoàn kết - cội nguồn sức mạnh để Hà Tĩnh phát triển bền vững” được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh điện tử, từ ngày 18 - 21/8/2024. Nội dung chuyên đề phản ánh tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách của thiên tai, dịch bệnh, giai đoạn 2019 - 2024, Hà Tĩnh đã giành được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, khẳng định vị thế trên bản đồ đất nước. Thành quả đó có dấu ấn đậm nét của MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 khi đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

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