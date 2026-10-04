Nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush đến Thái Lan

Nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush gồm tàu sân bay George H.W. Bush, đội ngũ nhân viên trên tàu của CSG-10, Không đoàn Tàu sân bay (CVW) 7 với 9 phi đội hàng không trên tàu, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mason và Hải đội Khu trục (DESRON) 22 với hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross và USS Donald Cook.

Thái Lan là đối tác lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á và là đồng minh hiệp ước duy nhất của Mỹ tại lục địa Đông Nam Á. Quan hệ Mỹ-Thái Lan, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thông qua sức mạnh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mối quan hệ này tiếp tục được củng cố thông qua các cuộc tập trận song phương và đa quốc gia như Cobra Gold, cũng như các chuyến thăm cảng.

Phuket là điểm ghé cảng đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush kể từ khi nhóm rời Norfolk, Virginia và Mayport, Florida vào tháng 3 để thực hiện các hoạt động trong khu vực tác chiến của Hạm đội 5 và Hạm đội 7 Mỹ. Trong sáu tháng qua, nhóm tác chiến đã hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury và cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nhằm bảo đảm an ninh và ổn định hàng hải tại Trung Đông.

Hải quân Mỹ cho biết, khả năng hoạt động và sức chống chịu của nhóm tác chiến này trong sáu tháng qua thật sự xuất sắc. Thái Lan là một trong những người bạn lâu đời nhất của Mỹ trên toàn thế giới, vì vậy việc đến thăm Phuket và mang đến cho các thủy thủ và lính thủy đánh bộ cơ hội trải nghiệm nền văn hóa độc đáo và tuyệt vời này là một vinh dự lớn. Trong thời gian thăm cảng, lãnh đạo nhóm tác chiến sẽ gặp các quan chức dân sự và quân sự Thái Lan nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Thái Lan.

Cũng theo hải quân Mỹ, chuyến thăm cảng này còn mang đến cơ hội nghỉ ngơi xứng đáng cho các thủy thủ, đồng thời suy ngẫm về tính chuyên nghiệp mà họ mang đến trong mỗi nhiệm vụ. Mỹ rất vinh dự được trải nghiệm nền văn hóa phong phú của Thái Lan, giao lưu với cộng đồng địa phương và củng cố mối quan hệ bền vững với các đối tác hàng hải Thái Lan.