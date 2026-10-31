Nhóm sinh viên UTC giành giải Nhất 'Loa Thành 2026', với đồ án cầu đường sắt tốc độ cao

Từ nghiên cứu khoa học đến đồ án tốt nghiệp

Với Sơn, Đức và Linh, việc lựa chọn đề tài về cầu vượt trên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh xuất phát từ niềm yêu thích lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và mong muốn tìm hiểu những công trình hạ tầng hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam chú trọng phát triển hệ thống giao thông, nhóm mong muốn tiếp cận những vấn đề kỹ thuật mới, tích lũy kiến thức để có thể tham gia thiết kế các công trình đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

Phối cảnh 3D cầu trên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được dựng bằng phần mềm BIM (phương án 1).

Trước đó, nhóm từng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu lựa chọn kết cấu nhịp phù hợp với đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam” dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thị Cẩm Nhung và đoạt giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên. Quá trình này giúp các thành viên có thêm kiến thức nền tảng, đồng thời hình thành sự quan tâm chung đối với lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Hà Minh Đức chia sẻ, sau nghiên cứu trước đó, cả ba càng thêm yêu thích lĩnh vực này và nhanh chóng thống nhất lựa chọn đường sắt tốc độ cao làm trọng tâm nghiên cứu cho đồ án tốt nghiệp.

Không chỉ hướng đến việc hoàn thành yêu cầu học tập, nhóm còn mong muốn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và khả năng phối hợp của sinh viên ngành Xây dựng công trình giao thông. Với các thành viên, đồ án là cơ hội vận dụng kiến thức trên giảng đường vào một bài toán thiết kế cụ thể, qua đó hiểu rõ hơn những yêu cầu đặt ra đối với công trình giao thông.

Những thử thách phía sau đồ án cầu đường sắt tốc độ cao

Phí Đình Sơn cho biết: “Mình nghĩ, khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện đồ án là những nội dung chuyên sâu như phân tích tương tác giữa đường ray và kết cấu cầu, cũng như kiểm toán động lực học khi đoàn tàu vận hành ở tốc độ cao”.

Để xử lý những vấn đề này, các thành viên chủ động tìm hiểu tài liệu, tham khảo các tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài, đồng thời vận dụng kiến thức chuyên ngành vào quá trình tính toán. Nhóm cũng thường xuyên trao đổi, phân chia công việc và hỗ trợ nhau tháo gỡ từng vướng mắc.

Phối cảnh 3D cầu trên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được dựng bằng phần mềm BIM (phương án 2).

Trong quá trình thực hiện, nhóm nhận được sự hướng dẫn của GS. TS Bùi Tiến Thành về phương pháp nghiên cứu và cách giải quyết những vấn đề phát sinh khi tính toán, hoàn thiện phương án thiết kế.

Đồ án đồng thời ứng dụng BIM (mô hình thông tin công trình) để xây dựng mô hình trực quan và quản lý thông tin thiết kế. Qua đó, các thành viên có cơ hội tiếp cận công nghệ hỗ trợ thiết kế trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

Quá trình thực hiện đồ án giúp các thành viên rèn luyện sự kiên trì, khả năng phối hợp và cách chủ động tìm hướng giải quyết những vấn đề chuyên môn. Đây cũng là những kinh nghiệm nhóm có thể tiếp tục vận dụng khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Sự đồng hành làm nên dấu ấn của nhóm

Sơn, Đức và Linh học cùng lớp từ những năm đầu đại học, đồng thời nhiều lần đồng hành trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và cuộc thi chuyên môn. Những lần làm việc chung giúp cả ba hiểu hơn về cách phối hợp, phát huy thế mạnh của từng thành viên và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

Nguyễn Phương Linh cho biết, sau nhiều lần cùng thực hiện các dự án, cả ba đã hiểu rõ hơn cách làm việc của nhau và biết cách động viên, hỗ trợ đồng đội. Sự ăn ý này giúp nhóm duy trì phối hợp trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Với Linh, giá trị của đồ án không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng mà còn ở quá trình cả nhóm cùng nỗ lực, vượt qua thử thách và trưởng thành trong cách làm việc.

Nhóm sinh viên Hà Minh Đức, Phí Đình Sơn và Nguyễn Phương Linh (từ trái sang phải) cùng TS Nguyễn Thị Cẩm Nhung trong ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Khi biết đồ án đoạt giải Nhất Giải thưởng Loa Thành 2026, cả ba thành viên đều vui mừng và tự hào. Kết quả này là động lực để nhóm tiếp tục học hỏi và theo đuổi lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

Từ đề tài nghiên cứu khoa học đến đồ án tốt nghiệp đoạt giải Nhất cấp Quốc gia, hành trình của Sơn, Đức và Linh cho thấy ý nghĩa của việc nuôi dưỡng niềm yêu thích chuyên ngành, chủ động tiếp cận những vấn đề mới và bền bỉ học hỏi. Sau khi tốt nghiệp, cả ba dự định làm việc trong lĩnh vực thiết kế, tư vấn công trình giao thông, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực để tham gia các dự án hạ tầng trong tương lai.

(Ảnh NVCC)