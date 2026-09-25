Nhóm sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất Cuộc thi Công nghệ sau thu hoạch năm 2026

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhất.

Cuộc thi với sự tham gia của 82 sản phẩm, gồm 45 sản phẩm thuộc Bảng A và 37 sản phẩm thuộc Bảng B.

Trong đó, Bảng A tập trung vào các đề tài, giải pháp công nghệ trong chế biến như: Các công trình nghiên cứu, sản phẩm về quy trình sản xuất, công nghệ chế biến lương thực - thực phẩm, công nghệ kiểm tra nông sản sau thu hoạch, các giải pháp nâng cao giá trị dinh dưỡng, kéo dài thời gian lưu trữ và gia tăng giá trị kinh tế của nông sản, lương thực, thực phẩm.

Bảng B tập trung vào các đề tài, giải pháp công nghệ trong bảo quản gồm: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong bảo quản nông sản, các phương pháp và kỹ thuật bảo quản, giải pháp giảm thiểu tổn thất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới từ nông sản và các thiết kế bao bì sáng tạo, có khả năng ứng dụng thực tế, thân thiện với môi trường.

Thí sinh trình bày sản phẩm dự thi trước Ban Giám khảo tại Cuộc thi Công nghệ sau thu hoạch năm 2026.

Tại Vòng bán kết, các sản phẩm được triển lãm và giới thiệu thông qua poster. Các tác giả có cơ hội trực tiếp thuyết minh về ý tưởng, mô hình, sản phẩm và quy trình công nghệ trước Hội đồng Giám khảo. Trên cơ sở đánh giá, các sản phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia Vòng chung kết và thực hiện phản biện trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo.

Kết quả cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho sản phẩm "Nghiên cứu phát triển các sản phẩm có giá trị tăng cao từ bột củ ấu giàu tinh bột kháng" của nhóm tác giả Tiêu Lam Trường, Hồ Văn Xuyến, Võ Phúc Khang, Lê Thị Cẩm Nguyên, Nguyễn Phương Uyên (Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh); "Hệ thống AI-BioShield: Ứng dụng mô hình học máy (Computer Vision) kết hợp màng sinh học vi sinh vật đối kháng trong cảnh báo sớm và ức chế nấm mốc sinh độc tố Mycotoxin trên nông sản sau thu hoạch" của tác giả Quách Trí Tài (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Theo Ban tổ chức, các sản phẩm tham gia Cuộc thi được định hướng theo phương châm "Sáng tạo - Ổn định - Tối ưu - Hiệu quả", tập trung vào các giải pháp có tính ứng dụng trong công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, góp phần tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao và bảo toàn giá trị dinh dưỡng, kéo dài thời gian lưu trữ, giảm thiểu hao hụt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức hướng đến giới thiệu, triển lãm những công trình nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo có khả năng ứng dụng thực tiễn, đồng thời khai thác các nghiên cứu nhằm góp phần gia tăng giá trị nông sản, lương thực, thực phẩm, phát triển tài sản trí tuệ và thông tin thương hiệu cho ngành nông nghiệp, lương thực và thực phẩm tại Thành phố.

Cuộc thi Công nghệ sau thu hoạch năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, sản phẩm có tính đột phá, khả năng ứng dụng nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp, lương thực và thực phẩm.

Qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn góp phần tạo môi trường thúc đẩy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ và đồng thời lan tỏa những giải pháp thiết thực hướng đến nâng cao giá trị nông sản, lương thực, thực phẩm và phát triển theo hướng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững.