Đại diện nhóm trại sinh trình bày đề tài nghiên cứu tại chương trình tổng kết. Ảnh: Nga Sơn

Anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố khẳng định: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đối với thành phố Đồng Nai, trước những định hướng phát triển mới, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu, khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ ngày càng trở nên cấp thiết. Trên cơ sở đó, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố xác định việc xây dựng môi trường để sinh viên tiếp cận, thực hành và phát triển năng lực NCKH là một trong những nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm, góp phần hỗ trợ sinh viên phát huy năng lực, đóng góp tri thức, sức trẻ vào sự phát triển của thành phố.

Tiếp nối thành quả của những lần tổ chức trước, năm nay, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố tiếp tục tổ chức Hội trại Sinh viên NCKH nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng NCKH; tạo cơ hội để sinh viên trực tiếp thực hành nghiên cứu, hình thành ý tưởng, xây dựng đề cương, triển khai đề tài và từng bước hướng đến những sản phẩm khoa học cụ thể.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Trần Phương Hà (bìa phải) trao giải nhất cho đại diện nhóm trại sinh. Ảnh: CTV

Trong thời gian diễn ra trại, hơn 40 trại sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã được tiếp cận các chuyên đề về phương pháp NCKH, xây dựng đề cương, thu thập và xử lý dữ liệu, kỹ năng viết bài báo khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và bảo đảm liêm chính học thuật. Bên cạnh đó, các trại sinh còn có cơ hội trực tiếp trao đổi với các chuyên gia, giảng viên, kết nối với những sinh viên có cùng đam mê, sở thích nghiên cứu.

Đặc biệt, sau khi học tập các chuyên đề, các trại sinh đã đề xuất đề tài và được hướng dẫn vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực hiện đề tài nghiên cứu. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu của các nhóm trại sinh, từ đó hỗ trợ trại sinh tiếp tục hoàn thiện các đề tài nghiên cứu, tại chương trình tổng kết hội trại, Thành đoàn đã tạo điều kiện để các cá nhân, nhóm trại sinh trình bày các đề tài nghiên cứu và phản biện trước Ban giám khảo. Từ kết quả đánh giá của Ban giám khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn những đề tài nghiên cứu xuất sắc, có chất lượng để trao giải.

Đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo chụp hình với các trại sinh. Ảnh: CTV

Trong đó, đề tài nghiên cứu của nhóm trại sinh: Quách Khoa Đức, Trương Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thúy Hằng và Hoàng Thị Tâm, đến từ Trường đại học công nghệ Đồng Nai được trao giải nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh, nhóm thí sinh có đề tài nghiên cứu còn lại.