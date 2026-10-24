Nhóm sinh viên sáng tạo ứng dụng 'gỡ khó' cho người học tiếng Trung

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Kiều Thị Thu Phương (đại diện nhóm sáng tạo công trình học ngôn ngữ tiếng Trung Hanora) cho biết, nhiều thành viên trong nhóm đều có chứng chỉ tiếng Trung nhưng học lên càng cao, việc tra cứu bộ môn này trên Internet càng khó khăn và mất thời gian, vì vậy, nhóm quyết định thực hiện công trình nghiên cứu này để giải quyết bài toán khó.

Nhóm đoạt giải Ba cuộc thi đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên, năm 2026. Ảnh: NVCC

Từ rào cản ngôn ngữ tưởng chừng rất nhỏ khi học tiếng Trung là việc chuyển tiếp nhiều app khi học, 8 bạn trẻ Gen Z đã biến thành một hành trình công nghệ đầy bản lĩnh. “Tiếng Trung khá khó, do là ngôn ngữ tượng hình. Thay vì phải loay hoay giữa nhiều ứng dụng riêng lẻ để tra từ, lưu trữ hay luyện phát âm, công trình của chúng mình tích hợp trọn vẹn hành trình đó vào một luồng trải nghiệm duy nhất. Theo đó, người học có thể dễ dàng đọc hiểu trong ngữ cảnh, tra cứu tức thì, lưu trữ thông minh, ôn tập ngắt quãng (SRS) và luyện tập phản xạ linh hoạt thông qua các tính năng Story Challenge và Speaking AI (trò chơi, tạo câu chuyện và luyện nói với AI)”, Thu Phương nói.

Nhóm nghiên cứu của Thu Phương có 8 người, đều học năm thứ tư, trong đó, 6 thành viên học khoa Kinh doanh Quốc tế và hai thành viên học Kỹ thuật Phần mềm. Khó khăn lớn nhất của nhóm ở giai đoạn đầu là việc hai thành viên phụ trách phần mềm hoàn toàn "trắng" kiến thức tiếng Trung. Để giải bài toán này, các thành viên còn lại đã kiên trì truyền đạt từng khái niệm ngôn ngữ, giúp đội ngũ kỹ thuật hoàn thiện giao diện và tính năng website, sau nhiều lần chỉnh sửa. “Do là công trình nghiên cứu của sinh viên, một số ứng dụng chúng mình phải sử dụng bản miễn phí nên trước ngày dự thi khởi nghiệp, dù được kiểm tra rất kỹ nhưng phần mềm “lăn ra lỗi” ứng dụng AI. Chúng mình cùng nhau thức đến 2h - 3h sáng để xử lý. Nhờ bản video dự phòng nên xử lý được một phần. Phần mềm đã vượt qua nhiều đối thủ, mang về giải Ba cuộc thi và tham gia nhiều cuộc thi uy tín khác”, Thu Phương chia sẻ.

Mặc dù vậy, để công trình nghiên cứu được ứng dụng, nhóm từng đối mặt với nhiều bài toán khó. Bản thiết kế ban đầu ôm đồm quá nhiều tính năng, khiến giao diện rườm rà và chi phí hạ tầng tăng vọt.

Không ngần ngại “đập đi xây lại”, nhóm dũng cảm lắng nghe người dùng qua các cuộc phỏng vấn sâu, cắt bỏ yếu tố hào nhoáng để tập trung vào giá trị quan trọng nhất của công trình. Chính sự “va đập” thực tế đã rèn dũa tư duy liên ngành toàn diện cho các bạn trẻ. Đó là bài học về một tính năng chỉ có giá trị khi chi phí hợp lý và chiến lược phù hợp. Hiện nhóm tiếp tục triển khai các tính năng, lấy ý kiến người dùng để hoàn thiện. “Trước mắt, công trình sẽ được 6/8 thành viên đưa ra bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trong thời gian tới. Đồng thời, chúng mình dự kiến mở các hội thảo, trao đổi và thông qua các kênh trên mạng xã hội để tham khảo ý kiến người dùng trước khi đưa ra hoạt động chính thức”, Thu Phương cho biết.

Nhận xét về công trình của nhóm sinh viên này, TS Trần Thị Mai Sau - Giảng viên kiêm hướng dẫn đồ án cho biết, đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn. Các bạn đã chủ động vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết nhu cầu thực tế của người học. “Tôi đánh giá cao tinh thần sáng tạo, khả năng nghiên cứu và tư duy phát triển sản phẩm của nhóm. Đây cũng là cơ hội để các bạn kết hợp kiến thức công nghệ với phương pháp giảng dạy, từ đó tạo ra một sản phẩm có giá trị ứng dụng”, TS Trần Thị Mai Sau nhận xét. Cũng theo cô, nhóm cần tiếp tục hoàn thiện nội dung học thuật, bảo đảm tính chính xác của ngôn ngữ, tối ưu trải nghiệm người dùng và thử nghiệm với người học thực tế, dễ sử dụng và có khả năng triển khai rộng rãi.

Công trình của nhóm đã đoạt giải Ba cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên, năm 2026; Top 10 Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng (SURF 2026). Công trình cũng đại diện tranh tài tại Giải thưởng VietFuture Awards 2026 – giải thưởng do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, cuối tháng 9 vừa qua, tại TP. HCM.