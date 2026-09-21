Nhóm rau hữu cơ Trại Hòa trở lại PGS: Niềm tin được khôi phục từ sự đồng hành

PGS đồng hành cùng nhóm rau Trại Hòa khảo sát, khôi phục vùng sản xuất hữu cơ.

Trong quá trình sản xuất trước đây, nhóm rau hữu cơ Trại Hòa từng gặp không ít khó khăn. Đầu ra sản phẩm chưa ổn định, lượng rau sản xuất ra không được thu mua hết, giá cả bấp bênh, thậm chí có thời điểm việc thanh toán còn chậm trễ. Những khó khăn này khiến hoạt động sản xuất của nhóm phải tạm thời gián đoạn.

Tuy nhiên, với mong muốn tiếp tục theo đuổi sản xuất hữu cơ, bà con trong nhóm vẫn luôn nuôi hy vọng có thể khôi phục lại mô hình và bắt đầu lại từ đầu.

Đến tháng 8/2025, nhóm Trại Hòa chủ động liên hệ với anh Trần Mạnh Chiến (Bác Tôm) để đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con được quay trở lại hệ thống PGS. Trước mong muốn chính đáng của người sản xuất, anh Trần Mạnh Chiến đã đồng ý hỗ trợ và sắp xếp thời gian cùng cô Bình, bác Khôi trực tiếp khảo sát vùng trồng.

Sau quá trình khảo sát, PGS đồng ý để nhóm Trại Hòa đăng ký chuyển đổi trở lại. Từ đây, quá trình khôi phục sản xuất của nhóm từng bước được triển khai, với sự đồng hành của các thành viên trong hệ thống PGS.

Một trong những thay đổi rõ nét nhất là đầu ra sản phẩm được cải thiện. Rau của bà con được thu mua đều đặn, giá cả hợp lý và ổn định, trong nhiều thời điểm còn cao hơn giá thị trường. Tình trạng rau sản xuất ra nhưng tồn đọng, không tiêu thụ được trước đây từng bước được khắc phục.

Đặc biệt, việc thanh toán được thực hiện đúng thời gian sau mỗi lần thu mua đã tạo thêm sự yên tâm và củng cố niềm tin cho người sản xuất. Khi biết sản phẩm làm ra có đầu ra ổn định, giá cả phù hợp và được thanh toán đầy đủ, bà con có thêm động lực đầu tư công sức, duy trì diện tích sản xuất và tuân thủ các yêu cầu của sản xuất hữu cơ.

Không chỉ hỗ trợ về đầu ra, anh Trần Mạnh Chiến cùng các thành viên PGS còn chia sẻ với bà con những phương pháp canh tác phù hợp, đồng thời hỗ trợ một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Từ những hỗ trợ thiết thực đó, nhóm rau hữu cơ Trại Hòa từng bước ổn định lại hoạt động sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần cải thiện đời sống cho các hộ gia đình tham gia nhóm.

Rau hữu cơ Trại Hòa phát triển ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Đại diện nhóm rau hữu cơ Trại Hòa bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn anh Trần Mạnh Chiến, cô Bình, bác Khôi, chị Nhung cùng hệ thống PGS đã luôn đồng hành, chia sẻ và tạo thêm cơ hội để bà con có thể quay trở lại sản xuất.

“Bà con rất trân trọng sự đồng hành này và mong muốn tiếp tục được gắn bó, hợp tác lâu dài cùng PGS, cùng nhau phát triển sản xuất hữu cơ bền vững trong thời gian tới”, đại diện nhóm Trại Hòa chia sẻ.

Câu chuyện của nhóm rau hữu cơ Trại Hòa cho thấy, đối với người nông dân, để duy trì sản xuất hữu cơ không chỉ cần kỹ thuật và sự quyết tâm mà còn cần một hệ thống liên kết đủ tin cậy giữa người sản xuất – tổ chức hỗ trợ – thị trường tiêu thụ.

Khi đầu ra được bảo đảm, giá trị sản phẩm được ghi nhận và người nông dân nhận được sự đồng hành thực chất, niềm tin vào sản xuất hữu cơ sẽ được củng cố. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các nhóm sản xuất tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình và hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ ổn định, bền vững.