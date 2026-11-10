Nhóm quỹ VinaCapital nâng sở hữu tại Nhà Khang Điền lên 7,2%

Nhóm cổ đông thuộc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital vừa nâng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) từ 6,2% lên 7,2% vốn điều lệ sau khi mua thêm 12,5 triệu cổ phiếu.

Theo thông tin công bố, tổ chức trực tiếp thực hiện giao dịch là Longwoods Worldwide Limited. Dữ liệu giao dịch ngày 6/11 cũng ghi nhận 12,5 triệu cổ phiếu KDH được giao dịch theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị 179,4 tỷ đồng.

Trước đó, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc Nhà Khang Điền đã mua 20 triệu cổ phiếu KDH trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến 21/8. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông Kiệt tăng từ 0,056% lên 1,84% vốn điều lệ.

Diễn biến thị giá cổ phiếu KDH (Ảnh: SSI).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDH tăng 19,62% trong một tuần và 16,04% trong một tháng gần đây, song vẫn giảm 5,76% trong một quý và 46,55% trong vòng một năm. Trong 52 tuần qua, thị giá mã này dao động từ 13.000 đến 32.182 đồng/cổ phiếu. Hiện đang giao dịch quanh vùng giá 15.600 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng ngày 10/11.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2026, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu 41,43 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 168,79 tỷ đồng, giảm 67,9%. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 70,6% xuống còn 14,8%.

Cụ thể, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 99,2%, tương ứng giảm 769,57 tỷ đồng, xuống còn 6,15 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 38% còn 3,05 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 365,8% lên 12,53 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 43,8%, xuống 66,96 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh trong quý có sự đóng góp đáng kể từ các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính.

Cụ thể, lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 132,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Lợi nhuận khác đạt 126,63 tỷ đồng, cải thiện 131,87 tỷ đồng so với mức lỗ 5,24 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nhờ hai khoản mục này, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 67,9%, thấp hơn mức sụt giảm 99,2% của lợi nhuận gộp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nhà Khang Điền đạt 483,43 tỷ đồng doanh thu, giảm 83,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.267,68 tỷ đồng, tăng 50,8% và hoàn thành 84,5% kế hoạch năm.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 43,5% so với kết quả thực hiện năm 2025. tỉ lệ cổ tức dự kiến là 10%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu KDH giảm 50 đồng, xuống còn 15.050 đồng/cổ phiếu.