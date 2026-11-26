Nhóm quỹ ngoại liên quan đến Dragon Capital vừa giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) xuống còn hơn 4,9% vốn điều lệ, sau khi hai thành viên bán ra tổng cộng 144.500 cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 12/11.

Cụ thể, Gates Foundation Trust bán 107.500 cổ phiếu TNG, giảm lượng nắm giữ từ 250.000 xuống 142.500 đơn vị.

Cùng phiên, Norges Bank bán 37.000 cổ phiếu, giảm sở hữu từ 5,74 triệu xuống 5,7 triệu đơn vị. Trong khi đó, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company giữ nguyên 500.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch trên, tổng lượng cổ phiếu TNG do nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dragon Capital nắm giữ giảm từ 6,49 triệu xuống còn 6,35 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng giảm từ 5,0469% xuống 4,9346%, đưa nhóm này rời danh sách cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Nguồn: TNG

Trước đó, nhóm nhà đầu tư này từng rời danh sách cổ đông lớn sau khi Gates Foundation Trust và Norges Bank bán tổng cộng 200.000 cổ phiếu TNG trong phiên 2/10. Tuy nhiên, đến ngày 8/10, DC Developing Markets Strategies mua thêm 500.000 cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu của cả nhóm từ 4,8915% lên 5,2799% và trở lại ngưỡng cổ đông lớn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNG kết phiên 23/11 tại 16.700 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 2.137 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu TNG từ đầu năm 2025 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Ở một diễn biến khác, TNG vừa được thông qua việc giải thể CTCP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái, công ty liên kết do ông Nguyễn Văn Thời, Phó Chủ tịch HĐQT TNG, làm người đại diện theo pháp luật.

TNG hiện nắm giữ 48% vốn tại Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp điện, từng là công ty con trước khi chuyển thành công ty liên kết.

Sau nhiều lần tái cơ cấu và điều chỉnh chiến lược kinh doanh, hoạt động của Bắc Thái vẫn không đạt hiệu quả và đã ngừng hoạt động từ lâu. TNG đã nhiều lần giảm tỷ lệ sở hữu, đồng thời trích lập dự phòng 100% giá trị khoản đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, TNG ghi nhận doanh thu tháng 10 đạt 903 tỷ đồng, tăng gần 52% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh thu đạt 8.998 tỷ đồng, tăng khoảng 24% và hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu cả năm.