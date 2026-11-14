Nhóm nhỏ của Kai và Sehun chơi lớn ngay từ màn chào sân, công bố tour diễn qua 8 thành phố châu Á

Sau khi công bố nhóm nhỏ EXO-KASE, Kai và Sehun tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích khi xác nhận tổ chức tour diễn hòa nhạc dành cho người hâm mộ mang tên SILENT CITY vào tháng 1/2027. Với lịch trình đi qua 8 khu vực tại châu Á, đây được xem là bước khởi đầu đáng chú ý cho hoạt động chung của hai thành viên EXO.

Ngày 13/11, SM Entertainment chính thức công bố kế hoạch hoạt động của EXO-KASE - nhóm nhỏ gồm Kai và Sehun. Theo đó, bộ đôi sẽ phát hành mini album đầu tay mang tên Waking Up The City vào ngày 1/12/2026, trước khi khởi động tour diễn dành cho người hâm mộ SILENT CITY từ tháng 1/2027.

Chuyến lưu diễn dự kiến đi qua 8 điểm đến tại châu Á, lần lượt gồm Seoul, Kuala Lumpur, Macau, Jakarta, Tokyo, Bangkok, Đài Bắc và Manila. Việc triển khai tour diễn tại nhiều thị trường ngay sau khi ra mắt cho thấy sự đầu tư đáng kể của công ty dành cho dự án nhóm nhỏ này. Đây cũng là cơ hội để Kai và Sehun trực tiếp giới thiệu màu sắc âm nhạc, phong cách biểu diễn cũng như sự kết hợp của cả hai đến người hâm mộ quốc tế.

Trong đó, Seoul sẽ là điểm dừng chân mở màn cho SILENT CITY. Hai đêm diễn được tổ chức vào ngày 9 và 10/1/2027 tại Nhà thi đấu Hwajeong thuộc Đại học Hàn Quốc, Seoul. Sân khấu được kỳ vọng tập trung khai thác thế mạnh trình diễn của hai thành viên, đặc biệt là những màn vũ đạo mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu vốn đã trở thành dấu ấn của họ trong suốt sự nghiệp.

Vé cho hai đêm diễn tại Seoul sẽ được phân phối thông qua Melon Ticket. Theo kế hoạch, thành viên câu lạc bộ người hâm mộ chính thức EXO-L sẽ được tham gia đợt bán vé ưu tiên trong nước vào ngày 23/11, tiếp đến là đợt bán vé ưu tiên toàn cầu vào ngày 24/11. Vé mở bán rộng rãi từ ngày 25/11.

EXO-KASE là sự kết hợp của Kai và Sehun, hai thành viên sinh năm 1994 của EXO, vốn được người hâm mộ biết đến với biệt danh '94z'. Dù cùng trưởng thành trong một nhóm nhạc, cả hai lại sở hữu màu sắc cá nhân tương đối khác biệt. Nếu Kai nổi bật với phong cách trình diễn quyến rũ, mạnh mẽ và giàu năng lượng thì Sehun gây ấn tượng bởi thần thái lạnh lùng, phong cách lịch lãm cùng những bước nhảy dứt khoát.

Chính sự tương phản này trở thành yếu tố khiến dự án nhận được nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ đang chờ đợi cách hai cá tính nghệ thuật hòa quyện trong một sản phẩm chung, từ âm nhạc, vũ đạo cho đến cách xây dựng hình ảnh sân khấu. Đặc biệt, cả Kai và Sehun đều có kinh nghiệm biểu diễn lâu năm, từng đảm nhận những vị trí quan trọng trong đội hình EXO. Vì vậy, việc kết hợp thành một nhóm nhỏ được kỳ vọng sẽ mở ra không gian để cả hai khai thác sâu hơn thế mạnh cá nhân.

Thông tin về tour diễn nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự háo hức trước màn kết hợp của Kai và Sehun, đồng thời đánh giá cao quy mô của chuyến lưu diễn khi có đến 8 điểm dừng chân tại châu Á.

Trước mắt, sự chú ý đang đổ dồn vào mini album Waking Up The City, dự kiến phát hành ngày 1/12. Đây sẽ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu sự kết hợp chính thức giữa Kai và Sehun dưới tên gọi EXO-KASE, đồng thời đặt nền móng cho những hoạt động tiếp theo của bộ đôi.

Với hai đêm diễn mở màn tại Seoul và lịch trình đi qua nhiều thị trường âm nhạc lớn ở châu Á, SILENT CITY được kỳ vọng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động chung của Kai và Sehun, cũng như mang đến một diện mạo mới cho các dự án nhóm nhỏ của EXO.