Nhiệt điện tăng tốc nhờ gia tăng huy động và mặt bằng giá điện phục hồi

Theo báo cáo từ Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, sản lượng điện toàn quốc trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 10% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức tăng 4% của cùng kỳ năm 2025. Việc hiện tượng El Nino quay trở lại từ quý II/2026 khiến nguồn cung thủy điện bị hạn chế, kéo theo nhu cầu tăng cường huy động các nhà máy nhiệt điện để bù đắp phụ tải. Kết hợp với xu hướng phục hồi của giá thị trường điện toàn phần trong năm 2026 và mức giá đầu ra cao hơn của nhiệt điện so với thủy điện, kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp nhiệt điện đã bật tăng mạnh trong quý III.

Dữ liệu thống kê từ VietstockFinance trên 58 doanh nghiệp ngành điện công bố báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc nguồn phát. Ở nhóm nhiệt điện, EVNGENCO3 (mã chứng khoán: PGV) dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khi báo lãi ròng quý III đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 638% so với cùng kỳ năm trước, trên nền doanh thu đạt 11.963 tỷ đồng, tăng 43%. Kết quả này đến từ việc sản lượng điện bán ra tăng cao, sự thay đổi chính sách kế toán đối với ghi nhận chi phí sửa chữa lớn cùng khoản lãi chênh lệch tỷ giá 219 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 99 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Cộng hưởng với kết quả tích cực trong nửa đầu năm, lợi nhuận ròng 9 tháng của PGV đạt 3.399 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2025.

Xếp kế tiếp về quy mô lợi nhuận là PV Power (mã chứng khoán: POW) với doanh thu quý III đạt 16.772 tỷ đồng, tăng 114% và gấp 2,1 lần cùng kỳ, còn lợi nhuận ròng đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 130% và gấp 2,3 lần cùng kỳ. Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, POW ghi nhận doanh thu 49.406 tỷ đồng, tăng 94%, và lãi ròng đạt 6.434 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước. Chia sẻ tại một sự kiện gần đây, đại diện lãnh đạo POW nhận định năm 2026 dự kiến ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục nhờ sản lượng tăng mạnh tại các nhà máy nhiệt điện bù đắp cho phần sụt giảm của khối thủy điện.

Là đơn vị thành viên của PV Power, Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) cũng ghi nhận doanh thu quý III tăng 46% lên 2.807 tỷ đồng và lãi ròng tăng 95% đạt 419 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 906 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 57%. Tương tự, Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán: QTP) đạt 2.815 tỷ đồng doanh thu trong quý III, tăng 37%, và 76 tỷ đồng lãi ròng, tăng 129%, đưa lợi nhuận lũy kế 9 tháng lên 600 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp nhiệt điện khác như HND, PPC và NBP đồng loạt chuyển từ lỗ sang lãi trong quý III/2026 với mức lãi ròng lần lượt đạt 35 tỷ đồng, 4,1 tỷ đồng và 2,2 tỷ đồng. Trong toàn nhóm nhiệt điện, chỉ có hai đơn vị ghi nhận lỗ quý III là BTP (lỗ 6,5 tỷ đồng) và DTK (lỗ ròng 160 tỷ đồng, so với mức lỗ 3,2 tỷ đồng cùng kỳ). Riêng trường hợp của DTK, doanh nghiệp lỗ gộp 97 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn sau khi thực hiện trích khấu hao nhanh với hệ số 2 lần trong quý III làm tăng mạnh chi phí sản xuất. Dù vậy, xét lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, toàn bộ nhóm nhiệt điện đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ, trong đó DTK đạt 609 tỷ đồng lãi ròng, tăng 7%, còn BTP đạt 27 tỷ đồng, tăng 40%.

Thủy điện phân hóa trước yếu tố thủy văn, năng lượng tái tạo khởi sắc và triển vọng mùa khô 2027

Trái ngược với đà tăng trưởng đồng loạt của nhiệt điện, điều kiện thủy văn kém thuận lợi đã tạo sức ép lên kết quả kinh doanh quý III/2026 của phần lớn doanh nghiệp thủy điện, dù vẫn xuất hiện một số đơn vị duy trì đà tăng trưởng nhờ mặt bằng giá điện cải thiện hoặc nguồn thu tài chính.

Ở nhóm tăng trưởng, DNH dẫn đầu với 366 tỷ đồng lãi ròng trong quý III, tăng 75% so với cùng kỳ nhờ giá thị trường điện toàn phần đi lên, qua đó nâng lợi nhuận ròng 9 tháng lên 1.031 tỷ đồng, tăng 61%. Trường hợp của TBC cho thấy tác động rõ nét từ giá bán khi sản lượng điện thương phẩm quý III thấp hơn 21% so với cùng kỳ nhưng giá bán điện bình quân tăng mạnh giúp doanh thu thuần tăng 13% lên 197 tỷ đồng và lãi ròng tăng 36% đạt 89 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng lãi 211 tỷ đồng, tăng 36%. Trong khi đó, GHC báo lãi quý III tăng 18% đạt 47 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng đạt 144 tỷ đồng, tăng 16%, chủ yếu nhờ nguồn thu cổ tức từ các đơn vị liên kết bù đắp cho phần lợi nhuận gộp sụt giảm.

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp thủy điện quy mô lớn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lưu lượng nước về hồ giảm mạnh. VSH ghi nhận doanh thu thuần quý III giảm 25% còn 419 tỷ đồng và lãi ròng giảm 43% xuống 121 tỷ đồng do ảnh hưởng của El Nino tại các hồ Vĩnh Sơn, Sông Hinh và Thượng Kon Tum; tuy nhiên nhờ kết quả ổn định trong nửa đầu năm, doanh thu 9 tháng vẫn đạt 1.613 tỷ đồng và lãi ròng đạt 628 tỷ đồng, chỉ giảm 3% so với cùng kỳ.

Tương tự, HNA ghi nhận lợi nhuận ròng quý III giảm 19% còn 200 tỷ đồng do sản lượng điện thương phẩm đi xuống cùng việc một số nhà máy hết thời hạn ưu đãi thuế làm tăng chi phí thuế; tính chung 9 tháng, doanh nghiệp vẫn duy trì lợi nhuận ròng đạt 409 tỷ đồng, tăng 8%, trên mức doanh thu 766 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp thủy điện khác cũng giảm sâu lợi nhuận quý III như BHA giảm 20% còn 93 tỷ đồng, VPD giảm 21% còn 107 tỷ đồng, NED giảm 51%, NTH giảm 79% và XMP giảm 83%.

Tại nhóm năng lượng tái tạo, nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả khả quan từ những động lực khác nhau. BCG Energy (mã chứng khoán: BGE) báo lãi quý III đạt 249 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ các khoản mục ngoài hoạt động bán điện như việc công ty con Aurai Wind Energy được miễn giảm một phần lãi vay khi tất toán nợ với Sembcorp, yếu tố tỷ giá thuận lợi và tiết giảm chi phí, giúp doanh nghiệp chuyển sang lãi 143 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Doanh nghiệp mới niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 16/11/2026 là HIO đạt doanh thu quý III 68 tỷ đồng, gấp 2,5 lần, và lãi ròng gần 16 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ nhờ hoàn tất thâu tóm 59,32% vốn tại Công ty cổ phần SD Trường Thành từ quý I/2026; lũy kế 9 tháng đạt gần 183 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 114 tỷ đồng lãi ròng, gấp 8,3 lần cùng kỳ. Với PC1, mảng điện ghi nhận doanh thu quý III tăng 17% lên 562 tỷ đồng và lãi gộp tăng 29% đạt 342 tỷ đồng, đưa lãi gộp mảng điện 9 tháng lên 748 tỷ đồng, tăng 6%. Trong khi đó, GEG báo lãi quý III tăng 20% lên 90 tỷ đồng nhưng lũy kế 9 tháng giảm 48% còn 325 tỷ đồng do không còn khoản hồi tố giá điện như cùng kỳ, còn HDG giảm 25% lãi gộp mảng điện trong quý III xuống 317 tỷ đồng do sở hữu danh mục thủy điện chịu tác động từ El Nino.

Bước sang quý IV/2026 và năm 2027, triển vọng ngành điện được dự báo duy trì mức trung tính với xu hướng phân hóa tiếp diễn. Theo Mirae Asset, tình trạng khô hạn dự kiến kéo dài ít nhất đến hết quý I/2027, thậm chí đến hết nửa đầu năm 2027 theo dự báo của SSI, tiếp tục gây áp lực lên sản lượng thủy điện trong mùa khô năm 2026 và 2027. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năm 2027 dự kiến tăng từ 8% đến 9%, tỷ trọng huy động từ nhiệt điện than và khí sẽ được đẩy cao. SSI dự báo các nguồn điện có chi phí đầu vào cao hơn sẽ đưa giá thị trường điện toàn phần bình quân năm 2027 lên mức 1.470 đồng mỗi kWh, tăng 4% so với mức ước tính năm 2026, dù biên lợi nhuận khối nhiệt điện vẫn đối diện sức ép từ giá than quốc tế và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) neo cao do bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Đối với năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và Nghị định 243 mở ra dư địa dài hạn, song các điểm nghẽn hạ tầng truyền tải và tiến độ chậm tại nhiều dự án nguồn mới như chuỗi khí điện Lô B Ô Môn vẫn tiềm ẩn rủi ro thiếu điện cục bộ từ năm 2027.