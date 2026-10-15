Nhóm nhạc từng chỉ có 11 khán giả đến xem, nay có bước tiến ấn tượng

Trên mạng xã hội, câu chuyện về một nhóm nhạc tân binh của Vpop đang nhận được sự chú ý từ khán giả. Nhóm nhạc này chính là Duniverse , đảm nhận vai trò biểu diễn trong khung giờ... 10h sáng tại một sự kiện âm nhạc lớn.

Trong bối cảnh nhiều khán giả có thói quen đến lễ hội âm nhạc vào buổi chiều hoặc tối để thưởng thức những nghệ sĩ mình yêu thích, việc một boyband trẻ bắt đầu biểu diễn từ 10h sáng tạo nên tình huống có phần dở khóc dở cười.

Nếu tình cờ đi ngang sân khấu vào thời điểm này, không ít người có thể nghĩ Duniverse đang trong buổi tổng duyệt. Âm thanh đã sẵn sàng, ánh sáng được vận hành đầy đủ, các thành viên vừa hát vừa trực tiếp chơi DJ với sự phối hợp nhịp nhàng. Mọi thứ diễn ra chỉn chu đến mức dễ khiến người xem nhầm tưởng đây là một buổi chạy chương trình trước giờ G. Nhưng thực tế, sân khấu đã chính thức bắt đầu và bốn chàng trai đang biểu diễn trước khán giả.

Sự đối lập giữa một bên là nghệ sĩ đã sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu, một bên là những khán giả có lẽ vẫn chưa bắt đầu ngày hội âm nhạc của mình, tạo nên một tình huống hài hước rất đặc trưng của các lễ hội kéo dài nhiều giờ. Với Duniverse, đây cũng là một phần thực tế của hành trình biểu diễn: không phải lúc nào nghệ sĩ cũng xuất hiện ở khung giờ thuận lợi nhất, nhưng mỗi lần bước lên sân khấu đều là cơ hội để thể hiện năng lực và xây dựng kết nối với công chúng.

Thay vì để khung giờ sớm ảnh hưởng đến tinh thần trình diễn, nhóm vẫn duy trì năng lượng xuyên suốt set diễn. Điều đáng chú ý là phần chơi DJ không chỉ đóng vai trò tạo không khí mà còn được kết hợp trực tiếp với phần trình diễn của các thành viên, mang đến trải nghiệm khác biệt so với hình thức biểu diễn thông thường của một boyband.

Tại chương trình, Duniverse mang đến những ca khúc đã gắn liền với hành trình hoạt động của nhóm, đồng thời giới thiệu "Anh Bình Thường" - sản phẩm âm nhạc mới dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Việc đưa ca khúc chưa phát hành lên sân khấu lễ hội cho thấy mong muốn của Duniverse trong việc thử nghiệm phản ứng của khán giả với chất liệu âm nhạc mới, đồng thời tạo thêm sự kết nối giữa các sản phẩm thu âm và hoạt động biểu diễn trực tiếp. Với một nhóm nhạc đang trong quá trình xây dựng bản sắc, sân khấu live không đơn thuần là nơi trình diễn những ca khúc đã quen thuộc, mà còn là không gian để giới thiệu những hướng đi tiếp theo trong âm nhạc.

Đây cũng là cách Duniverse từng bước mở rộng trải nghiệm dành cho khán giả. Thay vì chỉ tiếp cận công chúng thông qua MV hay các nền tảng trực tuyến, nhóm chủ động đưa âm nhạc đến những không gian biểu diễn thực tế, nơi khả năng làm chủ sân khấu, tương tác và kết nối trực tiếp trở thành những yếu tố quan trọng không kém chất lượng của sản phẩm thu âm.

Đặc biệt, việc kết hợp chơi DJ ngay trong set diễn mở ra thêm một hướng thể hiện cho Duniverse. Trong bối cảnh các nhóm nhạc nam tại Việt Nam ngày càng đa dạng về phong cách và hình thức biểu diễn, khả năng kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc trên cùng một sân khấu có thể trở thành một lợi thế giúp nhóm tiếp tục khám phá bản sắc riêng.

Đáng chú ý, sân khấu tại đây còn gợi nhắc đến hành trình nhiều thử thách mà Duniverse đã trải qua trước đó. Từng được cộng đồng mạng gọi vui là "nhóm nhạc khổ nhất Vpop", bốn chàng trai đã có những lần biểu diễn trước lượng khán giả vô cùng khiêm tốn, thậm chí chỉ vỏn vẹn 11 người. Trong series "CHỖ ĐỨNG", nhóm từng tự tay chuẩn bị mọi thứ cho một đêm nhạc tại Chợ Bình Tây, từ lên ý tưởng, dựng sân khấu đến vẽ bảng quảng bá và trực tiếp mời các tiểu thương đến xem.

Thế nhưng, sau tất cả nỗ lực, số người thực sự dừng chân thưởng thức vẫn ít hơn kỳ vọng. Những hình ảnh ấy phần nào phản ánh thực tế mà nhiều nghệ sĩ trẻ phải đối diện khi bắt đầu hành trình: trước khi có những sân khấu lớn, họ phải học cách biểu diễn trước những khán giả đầu tiên, dù số lượng ít ỏi đến đâu.

Từ những sân khấu chỉ có 11 người xem đến cơ hội góp mặt tại một lễ hội âm nhạc quy tụ hơn 50 nghệ sĩ, hành trình của Duniverse vẫn đang tiếp tục được viết nên qua từng lần xuất hiện.