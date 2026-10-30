Nhóm nhạc Super Junior nhận Bằng khen của Tổng thống Hàn Quốc

Super Junior vừa đón nhận một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi được trao Bằng khen của Tổng thống Hàn Quốc tại lễ trao Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17.

Sự kiện diễn ra tại Nhà hát Haeoreum thuộc Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ở quận Jung, Seoul, vào tối 29/10.

Theo các hãng truyền thông Hàn Quốc, trưởng nhóm Leeteuk đại diện Super Junior nhận bằng khen và phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. Thành viên Yesung không thể tham dự do vướng lịch trình đã được sắp xếp từ trước.

Sau đó, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn người hâm mộ trên nền tảng Weverse, đồng thời chia sẻ rằng anh muốn dành vinh dự này cho ELF - tên cộng đồng người hâm mộ của Super Junior, những người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng nhóm.

Hơn 20 năm bền bỉ với âm nhạc, Super Junior được Tổng thống Hàn Quốc trao Bằng khen, ghi nhận những đóng góp cho văn hóa đại chúng và hành trình đưa làn sóng Hallyu vươn xa trên toàn cầu. Ảnh: Newsis

Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tổ chức.

Đây là một trong những hình thức khen thưởng cấp nhà nước quan trọng dành cho những cá nhân và tập thể có đóng góp cho lĩnh vực văn hóa đại chúng.

Năm nay, tổng cộng 36 cá nhân và nhóm được lựa chọn nhận các danh hiệu, gồm Huân chương Văn hóa cùng bằng khen của Tổng thống, Thủ tướng và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh Super Junior, danh sách nhận Bằng khen của Tổng thống năm nay còn có ban nhạc Boohwal, nhạc sĩ Kang Seung Won, đạo diễn Jang Hang Jun và các diễn viên Yoo Hae Jin, Ryu Seung Ryong, So Ji Sub.

Trong khi đó, cả bốn thành viên BLACKPINK được lựa chọn nhận Huân chương Văn hóa cấp Ngọc Quan, ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển và lan tỏa của văn hóa đại chúng Hàn Quốc ra thế giới.

Ra mắt năm 2005, Super Junior là một trong những nhóm nhạc nam tiêu biểu của làn sóng Hallyu. Nhóm ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Sorry, Sorry, Mr. Simple và Bonamana, đồng thời mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, từ biểu diễn âm nhạc đến chương trình giải trí và lưu diễn quốc tế.

Sau hơn hai thập niên hoạt động, Super Junior vẫn duy trì sự hiện diện trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và có cộng đồng người hâm mộ quốc tế đông đảo.

Bằng khen lần này không chỉ là sự ghi nhận dành cho những thành tựu trong sự nghiệp của nhóm, mà còn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ đối với các thành viên và người hâm mộ đã đồng hành cùng họ trong nhiều năm.