Nhóm nhạc nữ mới của Lee Soo Man 'vượt mặt' NewJeans

Nhóm nhạc nữ A2O Lite do nhà sản xuất Lee Soo Man đứng sau gây chú ý khi ca khúc debut Neon nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon Top 100 chỉ sau 29 giờ phát hành. Thành tích này thậm chí vượt qua tốc độ đạt đỉnh của NewJeans với Attention năm 2022. Tuy nhiên, giới phê bình vẫn đặt câu hỏi liệu sức nóng ban đầu của nhóm có đủ để duy trì sức hút lâu dài hay không.

A2O Lite, nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên thuộc A2O Entertainment, vừa ghi dấu ấn đáng chú ý trên thị trường Kpop khi ca khúc debut Neon nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu Melon Top 100. Theo The Korea Herald, đây là ca khúc debut đạt vị trí số 1 nhanh nhất kể từ khi bảng xếp hạng này được cải tổ vào năm 2021.

Cụ thể, Neon phát hành và bắt đầu xuất hiện trên Melon Top 100 ở vị trí thứ 77 vào lúc 22 giờ ngày 13/10. Chỉ đến 9 giờ sáng hôm sau, ca khúc đã vươn lên vị trí thứ 10. Đến 21 giờ cùng ngày, bài hát tiếp tục leo lên hạng 2 trước khi chính thức chiếm ngôi đầu bảng vào lúc 23 giờ, sau khi vượt qua ca khúc I'm Gonna Toesa của Soyeon, thành viên nhóm (G)I-DLE.

Như vậy, A2O Lite chỉ mất 29 giờ để đưa sản phẩm đầu tay lên vị trí số 1, một tốc độ đáng chú ý đối với một nhóm nhạc mới ra mắt. Thành tích này cũng vượt qua kỷ lục trước đó của ALLDAY PROJECT. Nhóm nhạc hỗn hợp này từng mất ba ngày để đưa ca khúc debut FAMOUS, phát hành vào tháng 6/2025, lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đáng chú ý hơn, A2O Lite còn vượt qua NewJeans, nhóm nhạc từng tạo nên hiện tượng trên thị trường Kpop. Ca khúc debut Attention của NewJeans cần 8 ngày để vươn lên vị trí số 1 Melon Top 100 vào tháng 8/2022. Việc A2O Lite đạt được cột mốc này trong thời gian ngắn hơn đáng kể lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng và giới chuyên môn.

Dẫu vậy, vị trí đầu bảng của Neon không kéo dài lâu. Đến rạng sáng thứ Năm, ca khúc đã tụt xuống hạng 6, trong khi I'm Gonna Toesa của Soyeon trở lại vị trí dẫn đầu. Diễn biến này khiến thành tích ban đầu của A2O Lite trở thành chủ đề được bàn luận, đặc biệt trong bối cảnh nhóm vừa ra mắt và chưa có nhiều thời gian chứng minh sức hút ổn định.

Melon là một trong những nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn tại Hàn Quốc. Bảng xếp hạng Top 100 kết hợp dữ liệu nghe nhạc gần đây với hoạt động phát trực tuyến hằng ngày, qua đó phản ánh mức độ phổ biến của các ca khúc trên nền tảng này.

Thành tích của A2O Lite càng đáng chú ý khi đây là nhóm nhạc nữ đầu tiên của Lee Soo Man hướng đến thị trường nội địa Hàn Quốc kể từ khi ông rời SM Entertainment vào đầu năm 2023. Lee Soo Man là người sáng lập SM Entertainment và có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng công ty trở thành một trong những thế lực lớn của ngành công nghiệp Kpop.

Sau khi rời SM Entertainment, nhà sản xuất này thành lập A2O Entertainment vào năm 2024. Trước A2O Lite, công ty đã cho ra mắt nhóm nhạc nữ Trung Quốc A2O May vào tháng 12 cùng năm.

Hôm 12/10, A2O Entertainment tổ chức showcase ra mắt chung cho A2O Lite và nhóm nhạc nam A2O Soul gồm 15 thành viên tại Goyang, tỉnh Gyeonggi. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của Lee Soo Man với hoạt động sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc sau khi thỏa thuận không cạnh tranh kéo dài ba năm với Hybe hết hiệu lực vào tháng 2.

Với vị thế lâu năm trong ngành, sự trở lại của Lee Soo Man được xem là một trong những yếu tố khiến màn debut của A2O Lite nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ sở hữu đội hình mới, nhóm còn được hậu thuẫn bởi ê-kíp sản xuất có kinh nghiệm, trong đó có Yoo Young-jin, cộng sự lâu năm của Lee Soo Man tại SM Entertainment.

Yoo Young-jin là nhà sản xuất từng tham gia thực hiện âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như H.O.T., BoA, TVXQ, Girls' Generation, Shinee và aespa. Sự góp mặt của ông trong Neon cũng khiến sản phẩm mang màu sắc âm nhạc gợi nhớ đến phong cách quen thuộc của SM Entertainment, đặc biệt là những nhóm nhạc như F(x) và Aespa.

Đây có thể là lợi thế giúp A2O Lite tạo được sự nhận diện ngay từ sản phẩm đầu tay. Tuy nhiên, việc sở hữu âm thanh quen thuộc với người hâm mộ Kpop lâu năm chưa chắc đã bảo đảm nhóm có thể chinh phục đông đảo khán giả đại chúng.

Dù thành tích trên Melon Top 100 gây ấn tượng, giới phê bình vẫn tỏ ra thận trọng khi đánh giá triển vọng của A2O Lite. Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yun cho rằng tốc độ tăng hạng nhanh chóng của Neon có thể chịu ảnh hưởng đáng kể từ sự tò mò xung quanh màn trở lại của Lee Soo Man, cùng hoạt động quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trao đổi với The Korea Herald, Lim nhận định rằng việc ca khúc đạt vị trí số 1 trong thời gian quá ngắn cho thấy hiệu ứng truyền thông có thể đã đóng vai trò quan trọng. Theo ông, Lee Soo Man là cái tên nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và sự trở lại của nhà sản xuất này sau thời gian dài vắng bóng đã tạo ra sự quan tâm đáng kể. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp thị trên các nền tảng mạng xã hội dường như cũng được triển khai với quy mô lớn.

Nhà phê bình này đồng thời lưu ý rằng Neon mang âm hưởng đặc trưng gắn với các sản phẩm âm nhạc của SM Entertainment, phần nào phản ánh dấu ấn của Yoo Young-jin trong quá trình sản xuất. Phong cách đó có thể thu hút những người đã quen thuộc với âm nhạc của các nhóm nhạc thuộc SM, nhưng sức hấp dẫn đối với thị trường rộng lớn hơn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Lim Hee-yun nhấn mạnh rằng vẫn còn quá sớm để kết luận liệu bản thân sản phẩm có thực sự đáp ứng được thị hiếu của đông đảo công chúng hay không.

Trên thực tế, việc một ca khúc debut nhanh chóng đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định khả năng duy trì thành công của một nhóm nhạc mới. Đối với A2O Lite, thử thách tiếp theo không chỉ là tạo ra sự chú ý trong những ngày đầu ra mắt, mà còn phải biến sự tò mò của khán giả thành lượng người nghe ổn định và sự quan tâm lâu dài.

Vượt qua NewJeans về tốc độ đạt vị trí số 1 Melon Top 100 là cột mốc đáng nhớ đối với A2O Lite. Tuy nhiên, trong một thị trường Kpop có tính cạnh tranh cao, kỷ lục ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu. Liệu nhóm nhạc nữ của Lee Soo Man có thể tiếp tục duy trì sức nóng bằng âm nhạc và bản sắc riêng, hay thành tích của Neon chủ yếu đến từ hiệu ứng truyền thông? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào những bước đi tiếp theo của nhóm trong thời gian tới.