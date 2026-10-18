Nhóm nhạc khổ nhất Vpop giờ ra sao?

Duniverse tham gia Sao Concert và gây chú ý với màn trình diễn live mạnh mẽ,.

Duniverse gồm 4 thành viên Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức, Doãn Nhật Hiếu và Nguyễn Tiến Đạt. Trong đó, ba thành viên Nhật Anh, Nhật Đức và Nhật Hiếu là anh em sinh ba, còn Tiến Đạt là người bạn thân đã gắn bó với nhóm từ nhỏ.

Theo đuổi định hướng artist-driven boyband, Duniverse hướng đến mô hình nhóm nhạc mà các thành viên không chỉ đảm nhận vai trò biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia quá trình sáng tác, phát triển âm nhạc và xây dựng màu sắc nghệ thuật chung.

Duniverse từng trải qua nhiều khó khăn khi mới bắt đầu sự nghiệp. Nhóm nhạc 4 chàng trai được cộng đồng mạng gọi vui là "nhóm nhạc khổ nhất Vpop", vì có những lần biểu diễn trước lượng khán giả vô cùng khiêm tốn, thậm chí chỉ vỏn vẹn 11 người.

Duniverse vươn lên từ những ngày vô danh.

Sau quãng thời gian cố gắng xây dựng hình ảnh, sáng tạo trong cách thể hiện và thu hút khán giả, hiện tại, Duniverse đã có thành tựu nhất định.

Cuối năm 2025, nhóm phát hành debut album Tìm thấy nhau gồm 16 ca khúc, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình định hình bản sắc âm nhạc. Trong số những sản phẩm nổi bật như Tại sao em buông từng ghi nhận hơn 3 triệu lượt stream đa nền tảng, hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 50 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần mở rộng độ nhận diện của nhóm với khán giả trẻ.

Sau đó, nhóm ra mắt series Chỗ đứng, ghi lại hành trình tự tổ chức một đêm nhạc tại Chợ Bình Tây, từ khâu lên ý tưởng, dựng sân khấu đến việc trực tiếp mời các tiểu thương và người qua đường đến xem biểu diễn.

Dù đêm nhạc chỉ thu hút một lượng khán giả khiêm tốn, trải nghiệm này vẫn cho thấy một khía cạnh chân thực trong hành trình của nghệ sĩ trẻ: phải chủ động tìm kiếm cơ hội, học cách làm chủ sân khấu và từng bước xây dựng vị trí của mình trong lòng công chúng.

Từ một đêm nhạc tự tổ chức giữa khu chợ đến sân khấu của một lễ hội quy tụ hơn 50 nghệ sĩ, hành trình của Duniverse được nối dài bằng những trải nghiệm khác nhau, cả thuận lợi lẫn thử thách.

Mỗi sân khấu mang đến điều kiện biểu diễn riêng, đòi hỏi nhóm phải linh hoạt thích nghi và tìm cách thể hiện cá tính âm nhạc của mình.

Duniverse biểu diễn nhiệt huyết dù khung giờ không thuận lợi.

Tại Sao Concert, Duniverse lựa chọn kết hợp hát live và chơi DJ, đồng thời giới thiệu ca khúc mới Anh bình thường mở rộng khả năng trình diễn và thử nghiệm những hướng đi mới.

Họ đảm nhận khung giờ 10h, thời điểm lễ hội vừa bắt đầu và lượng khán giả vẫn đang tiếp tục đổ về địa điểm tổ chức. Dù biểu diễn trong hoàn cảnh nhiều thử thách, Duniverse vẫn chuẩn bị chỉn chu, biểu diễn nhiệt huyết, tạo ra không khí sôi động, đủ sức hút để giữ chân khán giả.