'Nhóm nhạc khổ nhất V-Pop' có cơ hội diễn concert cùng dàn sao khủng

Sau MV “Giá như anh là em”, Lệ Quyên ra mắt phiên bản nhảy dành riêng cho phần trình diễn của Khánh Thi – Phan Hiển. MV phát hành vào 20h ngày 15/10/2026 là sự kết hợp giữa giọng hát giàu nội lực của ‘nữ hoàng phòng trà’ và nghệ thuật Dancesport, mở ra một cách cảm nhận mới về ca khúc, nơi những tâm tư khó nói được thể hiện qua ánh mắt, hơi thở và chuyển động.