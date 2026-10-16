'Nhóm nhạc khổ nhất V-Pop' có cơ hội diễn concert cùng dàn sao khủng
Duniverse - nhóm nhạc nam gồm 4 thành viên từng được netizen gọi vui là "nhóm nhạc khổ nhất V-Pop" đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả sau khi "bỏ túi" một số ca khúc viral như "Tại Sao Em Buông", "Anh Rất Yêu", có cơ hội trình diễn tại đại nhạc hội quy tụ dàn sao đình đám như Quang Hùng MasterD, Dương Domic, RHYDER...
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhom-nhac-kho-nhat-v-pop-co-co-hoi-dien-concert-cung-dan-sao-khung-post1885882.tpo