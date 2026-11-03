Nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang tạo cú hích du lịch Việt Nam, xuất nhập khẩu 10 tháng lần đầu vượt 1.000 tỷ USD

Xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, Big Bang góp sức hút khách quốc tế

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, kinh tế Việt Nam trong tháng 10/2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, trong khi sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và hoạt động đầu tư duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng năm 2026, IIP tăng 12,4% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua.

Tính chung 10 tháng năm 2026, IIP tăng 12,4% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Ảnh: Moit

Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong tháng 10 ước đạt 695,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, chỉ tiêu này đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5%.

Hoạt động đầu tư trong và ngoài nước cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI thực hiện trong 10 tháng ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn của phía Việt Nam đạt 1,87 tỷ USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ; 34 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 1,54 tỷ USD, gấp 4,3 lần.

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, gồm vốn cấp mới và điều chỉnh, đạt 3,41 tỷ USD, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10 sơ bộ đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau mức xuất siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam xuất siêu trong năm 2026.

Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5%, còn nhập khẩu tăng 37,4%. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa trong 10 tháng ghi nhận nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang tạo cú hích du lịch Việt Nam. Ảnh: Diệu Linh

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, lượng khách quốc tế đạt 19,5 triệu lượt, tăng 13,8%.

Theo Cục Thống kê, kết quả này được hỗ trợ bởi tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm, chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh và sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Lợi thế về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực cùng chi phí du lịch hợp lý cũng góp phần thu hút du khách.

"Bên cạnh đó, hai đêm diễn của nhóm nhạc Big Bang tại Hà Nội trong tháng 10 được đánh giá là một trong những hoạt động góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam", Cục Thống kê cho biết.

Bình quân mỗi tháng có 24,4 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Bên cạnh đó, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 10 ghi nhận những diễn biến trái chiều. Cả nước có gần 12,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,7% so với tháng trước nhưng giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước. Gần 11,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với tháng trước nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng, có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,7% so với tháng trước nhưng giảm 22,1% so với cùng kỳ; 8.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,3% so với tháng trước nhưng tăng 18,6% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể đạt 7.513, giảm 5,1% so với tháng trước nhưng tăng 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, cả nước có hơn 243,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân mỗi tháng có 24,4 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đạt 182 nghìn, giảm 4,5% so với cùng kỳ, bình quân mỗi tháng có 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025.