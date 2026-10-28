Nhóm nhạc được Guinness công nhận kỷ lục thế giới sau 41 năm hoạt động không đổi thành viên

Sau 41 năm đồng hành, nhóm nhạc Hong Kong Grasshopper (Thảo Manh) chính thức được Guinness World Records công nhận là nhóm nhạc Hoa ngữ có thời gian hoạt động lâu nhất mà không thay đổi thành viên. Khoảnh khắc nhận chứng nhận từ diễn viên Cổ Thiên Lạc trong đêm diễn tại Macau không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của bộ ba, mà còn gợi nhắc về tình bạn bền chặt kéo dài hơn bốn thập kỷ.

Ngày 25/10, Grasshopper tổ chức đêm diễn cuối cùng thuộc chặng Macau của tour diễn THREE IN LOVE tại Venetian Arena. Tại đây, ba thành viên Calvin Choy, Remus Choy và Edmond So đã nhận chứng nhận Guinness World Records từ người bạn thân Cổ Thiên Lạc.

Buổi lễ được tổ chức ngay trên sân khấu sau khi bốn nghệ sĩ cùng trình diễn ca khúc 今期流行 và 原谅我是我. Khi Cổ Thiên Lạc thông báo về nhiệm vụ đặc biệt, đại diện Guinness World Records Jacob Yip xuất hiện, đưa đêm nhạc chuyển sang một khoảnh khắc đầy ý nghĩa đối với Grasshopper.

Theo công bố, nhóm đạt thành tích 41 năm 112 ngày, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhóm nhạc Hoa ngữ, thời gian hoạt động lâu dài và không thay đổi thành viên. Đây không chỉ là sự ghi nhận về tuổi nghề, mà còn phản ánh quá trình duy trì hoạt động nghệ thuật liên tục của ba thành viên kể từ những ngày đầu thành lập.

Cột mốc được tính từ ngày 4/7/1985, khi Calvin Choy, Remus Choy và Edmond So tham gia vòng bán kết cuộc thi ca hát Tân Tú lần thứ tư tại Hong Kong, trình diễn ca khúc 一起冲. Kể từ đó, cả ba duy trì hoạt động nghệ thuật qua các năm, từ phát hành sản phẩm âm nhạc đến tổ chức concert và biểu diễn thương mại.

Đặc biệt, tiêu chí không thay đổi thành viên được xem là yếu tố quan trọng làm nên thành tích của Grasshopper. Suốt hơn bốn thập kỷ, nhóm vẫn giữ nguyên đội hình gồm ba thành viên ban đầu, không có sự thay thế hay bổ sung nhân sự.

Tại buổi lễ, đại diện Guinness ví hành trình của Grasshopper như một cuộc chạy marathon, nơi cả ba phải cùng nhau kiên trì tiến về phía trước. Khi câu chuyện về sự gắn bó được nhắc đến, Edmond So hài hước đáp lại bằng câu nói "I Do" (Tôi đồng ý), khiến không khí trên sân khấu trở nên gần gũi như một buổi hội ngộ giữa những người bạn lâu năm.

Đối với Grasshopper, chứng nhận Guinness còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nhóm từng đối mặt với những tin đồn cho rằng họ đã hết việc hoặc âm thầm tan rã.

Edmond So chia sẻ rằng trên thực tế, cả ba vẫn đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới và chưa bao giờ thực sự rời xa nhau. Trong khi đó, Calvin Choy khẳng định nhóm sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm âm nhạc mới cùng các chương trình biểu diễn chất lượng hơn trong tương lai.

Để diễn tả tình cảm dành cho hai người đồng hành, Edmond So còn nhắc đến sự thay đổi trong cách anh điền thông tin về gia đình. Khi mới vào nghề, nam nghệ sĩ ghi mình có sáu anh chị em. Nếu điền lại ở thời điểm hiện tại, anh có thể viết con số tám, bởi hai thành viên Grasshopper đã trở thành những người thân thiết như anh em ruột thịt sau 41 năm gắn bó.

Câu chuyện giản dị này phần nào cho thấy mối quan hệ giữa ba nghệ sĩ đã vượt ra ngoài khuôn khổ công việc. Họ không chỉ cùng nhau xây dựng sự nghiệp mà còn trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, cùng trải qua những giai đoạn thăng trầm của làng giải trí Hong Kong.

Việc Cổ Thiên Lạc trực tiếp trao chứng nhận cũng góp thêm ý nghĩa cho sự kiện. Thái Nhất Kiệt đã quen biết nam diễn viên từ trước khi anh bước chân vào giới giải trí. Edmond So cũng từng có thời gian làm việc cùng Cổ Thiên Lạc trong bộ phim Hồ sơ trinh sát IV, khi cả hai thường xuyên gặp gỡ trên phim trường và trò chuyện trong những giờ nghỉ.

Đáng chú ý, Cổ Thiên Lạc từng xuất hiện với vai trò nam chính trong MV 原谅我是我 của Grasshopper. Vì vậy, màn tái hợp của bốn nghệ sĩ trên sân khấu Macau lần này không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn lâu năm mà còn gợi lại những kỷ niệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật của họ.

Khi Grasshopper đề nghị cùng Cổ Thiên Lạc tổ chức thêm một đêm diễn tại Macau trong tương lai, nam diễn viên hài hước hỏi liệu họ có định khiến anh nhảy đến kiệt sức hay không. Anh cũng đùa rằng mình gần như đã trở thành khách mời quen thuộc trong các concert của nhóm.

Bên cạnh Cổ Thiên Lạc, Grasshopper còn có màn giao lưu đáng nhớ với nữ ca sĩ Dung Tổ Nhi trong đêm diễn ngày 24/10. Vốn là người hâm mộ nhóm từ nhỏ, Dung Tổ Nhi bất ngờ được các thành viên mời lên sân khấu khi đang ngồi dưới khán đài theo dõi chương trình. Nữ ca sĩ nhanh chóng đi qua đám đông, ôm từng thành viên và cùng họ tạo nên khoảnh khắc đầy phấn khích.

Dung Tổ Nhi chia sẻ rằng trước đây, cô chỉ có thể đứng dưới sân khấu thưởng thức âm nhạc của Grasshopper. Sau khi bước chân vào nghề và có cơ hội hợp tác, ba nghệ sĩ dần trở thành những người anh lớn thân thiết của cô.

Khi được hỏi ca khúc nào của nhóm mà cô thuộc nhất, nữ ca sĩ hài hước đáp rằng thay vì hỏi bài nào cô biết, mọi người nên hỏi bài nào cô không biết. Cuối cùng, cô lựa chọn 永远爱着你 để cùng ba thành viên trình diễn, cho biết ca khúc cũng thể hiện tình cảm của mình dành cho nhóm.

Trong màn kết hợp, Dung Tổ Nhi đứng giữa ba thành viên Grasshopper, cùng hòa giọng và khuấy động bầu không khí khán phòng. Từ một người hâm mộ theo dõi thần tượng dưới sân khấu, cô trở thành khách mời biểu diễn ngay trong đêm nhạc của những nghệ sĩ mình yêu mến.

Remus Choy cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến Dung Tổ Nhi trưởng thành và đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Màn kết hợp này góp thêm màu sắc cho hai đêm diễn, bên cạnh các tiết mục hát và vũ đạo được Grasshopper dàn dựng cùng đội ngũ vũ công.

Trong đêm cuối tại Macau, khán giả liên tục hô vang yêu cầu biểu diễn thêm. Grasshopper trở lại sân khấu với những ca khúc như 暂停，开始过. Ngay cả khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả vẫn chưa muốn ra về, khiến ba thành viên phải xuất hiện thêm một lần để gửi lời cảm ơn và nhắc mọi người chú ý an toàn trên đường về nhà.

Sau khi khép lại chặng Macau, Grasshopper cùng các nhân viên chụp ảnh lưu niệm với chứng nhận Guinness World Records. Tuy nhiên, cột mốc này chưa phải điểm dừng của bộ ba.

Nhóm đã xác nhận hai đêm diễn tiếp theo tại Taipei Arena vào ngày 16 và 17/1/2027. Danh sách khách mời vẫn chưa được công bố, nhưng ba thành viên đã gửi lời mời đến những người bạn thân thiết như Trương Huệ Muội, Thái Y Lâm, Vu Thừa Khánh và Châu Kiệt Luân.

Sau 41 năm, Grasshopper vẫn giữ nguyên đội hình và tiếp tục đứng chung trên sân khấu. Trong một ngành công nghiệp giải trí luôn thay đổi, nơi các nhóm nhạc có thể nhanh chóng nổi tiếng rồi tan rã, hành trình của ba nghệ sĩ là minh chứng cho sự kiên trì, tình bạn và niềm đam mê âm nhạc.

Chứng nhận Guinness vì thế không chỉ ghi lại một con số đáng tự hào. Đằng sau thành tích ấy là hơn bốn thập kỷ cùng làm nghề, cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn và cùng lựa chọn tiếp tục bước đi bên nhau. Với Grasshopper, điều đáng quý nhất có lẽ không đơn thuần là việc trở thành nhóm nhạc Hoa ngữ giữ kỷ lục về thời gian hoạt động không đổi thành viên, mà là sau từng ấy năm, cả ba vẫn còn muốn cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình.