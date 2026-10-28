Nhóm nhạc ảo PLAVE lập thành tích khủng trên BXH Billboard

Nhóm nhạc ảo K-pop PLAVE tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế khi mini album thứ năm HYPERDRIVE ra mắt ở vị trí thứ 31 trên Billboard 200. Thành tích này không chỉ đánh dấu thứ hạng cao nhất của nhóm trên bảng xếp hạng album danh giá của Mỹ, mà còn cho thấy sức hút ngày càng tăng của những thần tượng hoạt động trong không gian ảo.

Theo công bố của Billboard ngày 27/10 (giờ địa phương), HYPERDRIVE chính thức góp mặt trên Billboard 200 trong bảng xếp hạng ngày 31/10. So với thành tích trước đó, PLAVE đã tiến thêm một bước đáng kể khi tăng 114 bậc, từ vị trí thứ 145 lên thứ 31.

Trước đó, nhóm lần đầu xuất hiện trên Billboard 200 vào ngày 2/5 với mini album thứ tư Caligo Pt.2, phát hành trong tháng 4 cùng ca khúc chủ đề Born Savage. Đây cũng là cột mốc đáng chú ý khi PLAVE trở thành nhóm nhạc ảo K-pop đầu tiên góp mặt trên bảng xếp hạng này.

Chỉ sau lần thứ hai tiến vào Billboard 200, PLAVE đã cải thiện đáng kể thứ hạng, qua đó thiết lập kỷ lục mới trong sự nghiệp. Kết quả này cho thấy nhóm đang từng bước mở rộng sự hiện diện tại thị trường quốc tế, thay vì chỉ tạo sức hút trong cộng đồng người hâm mộ tại Hàn Quốc.

Không dừng lại ở Billboard 200, HYPERDRIVE còn mang về cho PLAVE nhiều thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng khác của Billboard. Album đứng đầu World Albums, xếp thứ tư trên Independent Albums. Trong khi đó, PLAVE dẫn đầu Emerging Artists và vươn lên vị trí thứ 25 trên Artist 100.

Phát hành ngày 12/10, HYPERDRIVE được dẫn dắt bởi ca khúc chủ đề Star Trace. Đây là sản phẩm dance-pop dựa trên nền tảng EDM đầu tiên của nhóm, kết hợp những lớp âm thanh synth dày, nhịp điệu mạnh mẽ và giai điệu hiện đại.

Thông qua ca khúc, các thành viên truyền tải câu chuyện về mối liên kết giữa Asterum, vũ trụ riêng của PLAVE, và Terra, thế giới thực. Cách xây dựng nội dung gắn với bản sắc của nhóm tiếp tục là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của PLAVE giữa thị trường K-pop ngày càng cạnh tranh.

Bên cạnh đó, HYPERDRIVE còn cho thấy nỗ lực mở rộng màu sắc âm nhạc của nhóm. Album kết hợp nhiều thể loại như bossa nova, acoustic rock và R&B, trong đó có những sản phẩm được thực hiện với sự tham gia của nhà sản xuất bên ngoài. Sự thay đổi này giúp PLAVE làm mới chất liệu âm nhạc, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận những nhóm khán giả có sở thích khác nhau.

Tại Hàn Quốc, sức tiêu thụ của album cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay của nhóm. Theo Hanteo Chart, HYPERDRIVE bán được hơn 1,32 triệu bản trong tuần đầu phát hành, vượt thành tích hơn 1,25 triệu bản của Caligo Pt.2. Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của PLAVE trong nhóm những nghệ sĩ có sức bán album đáng chú ý của K-pop.

Trong thời gian tới, hoạt động của các thành viên cũng được mở rộng sang lĩnh vực phát thanh. Yejun sẽ đảm nhận vai trò DJ khách mời đặc biệt của chương trình Starry Night trên đài MBC từ ngày 6 đến 8/11, tiếp nối ca sĩ Park Hyo Shin, người dự kiến dẫn chương trình từ ngày 2 đến 5/11.

Với thành tích mới trên Billboard 200 cùng doanh số album liên tục tăng trưởng, PLAVE đang cho thấy mô hình thần tượng ảo vẫn có khả năng tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc đại chúng. Những bước tiến này cũng mở ra thêm góc nhìn về sự phát triển của K-pop trong bối cảnh ranh giới giữa công nghệ, hình tượng nghệ sĩ và trải nghiệm âm nhạc ngày càng được mở rộng.