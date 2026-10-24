Nhóm nhạc 9 cô bé làm chao đảo Hàn Quốc

Những ngày qua, một cơn địa chấn quét qua Kpop vì sự ra mắt của nhóm nhạc A2O LITE do cựu giám đốc sản xuất của SM Entertainment, Lee Soo Man thành lập.

Đĩa đơn đầu tay Neon của nhóm đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 của Melon chỉ sau khoảng 29 giờ phát hành. Các thành viên như Ayune, Oa và Aijing nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng nhờ nhan sắc nổi bật và kỹ năng hoàn hảo.

Nhóm gồm 9 thành viên đa quốc tịch gồm Young, Himeki, Vora, Xili, Rada, Merci, Ayune, Oa và Aijing.

Trong đó Young, Vora và Ayune là thành viên Hàn Quốc, Xili, Merci và Aijing đến từ Trung Quốc, Himeki mang quốc tịch Nhật Bản, Rada đến từ Thái Lan, còn Oa mang hai dòng máu Nhật Bản và Mỹ.

Nhóm nhạc A2O LITE nhanh chóng trở thành hiện tượng, đoạt cup trên các chương trình âm nhạc chỉ sau vài tuần ra mắt.

Nhóm nhạc "trẻ con"

Đội hình nhóm A2O LITE cũng gây chú ý khi bao gồm cả thành viên mới chỉ sinh năm 2013.

Nhà phê bình văn hóa Jung Duk Hyun cho rằng cách tiếp cận của Lee Soo Man phản ánh sự hiểu biết về việc sự nghiệp của một thần tượng có thể ngắn ngủi như thế nào.

"Các ca sĩ Kpop cần thời gian để khẳng định vị thế của mình, và sự yêu thích của công chúng dành cho một thần tượng nào đó không kéo dài mãi mãi. Vì vậy thời kỳ đỉnh cao của họ thực sự khá ngắn. Việc ra mắt khi còn trẻ giúp họ có thêm thời gian để phát triển", Jung Duk Hyun chia sẻ với tờ The Korea Times.

Trong quá khứ, Lee Soo Man có kinh nghiệm trong việc lựa chọn mầm non trẻ và đào tạo sớm, để họ ra mắt khi còn nhỏ.

Ví dụ "chị đại" của SM Entertainment một thời BoA ra mắt khi mới 13 tuổi vào năm 2000.

Taemin của SHINee và Krystal của f(x) đều 14 tuổi trong lần biểu diễn đầu tiên, lần lượt vào năm 2008 và 2009.

NCT DREAM ra mắt năm 2016 với thành viên trẻ nhất ở tuổi 14.

Nhiều thành viên trong nhóm ở độ tuổi 13-14.

HyunA của nhóm nhạc nữ Wonder Girls dưới trướng JYP Entertainment đã ra mắt năm 2007 khi mới 14 tuổi. Hay Jang Won Young (IVE) mới 14 tuổi khi lần đầu ra mắt với nhóm dự án IZ*ONE vào năm 2018 và Ni-ki của ENHYPEN cũng 14 tuổi khi nhóm bắt đầu hoạt động vào năm 2020.

Chiquita thành viên nhóm BABYMONSTER (14 tuổi), Leeseo (IVE - 14 tuổi)... khi chính thức bước chân vào giới giải trí.

Theo The Korea Times, việc ra mắt ở độ tuổi thiếu niên đã trở thành xu hướng xuyên suốt thế hệ Kpop. Đây cũng là minh chứng cho việc các nghệ sĩ có tài năng cực kỳ xuất sắc nên mới được công ty đặc cách ra mắt. Thường họ đảm nhận vai trò em út, là vị trí dễ được chú ý trong nhóm.

Tuy nhiên, việc để các nghệ sĩ ra mắt khi còn quá nhỏ vướng phải nhiều vấn đề về pháp lý. Hàn Quốc đã có những quy định về độ tuổi hoạt động nghệ thuật và số giờ, giới hạn thời gian ban đêm.

Phớt lờ quy tắc

Luật Phát triển ngành công nghiệp văn hóa và nghệ thuật đại chúng của Hàn Quốc giới hạn số giờ làm việc của người biểu diễn dưới 15 tuổi xuống còn 35 giờ một tuần và cấm làm việc từ 22h đến 6h sáng. Họ chỉ được biểu diễn quá nửa đêm khi sáng hôm sau là ngày nghỉ học, hoặc được cha mẹ cho phép.

Ngoài ra, Hàn Quốc bổ sung luật cấm các công ty quản lý ép buộc các thực tập sinh, nghệ sĩ tuổi teen nghỉ học, bỏ học, áp đặt việc quản lý ngoại hình quá mức...

Tuy nhiên, luật không quy định hình phạt cụ thể nào cho việc vi phạm giới hạn giờ làm việc, mà chỉ dựa vào biện pháp hành chính với mức phạt có thể lên tới 10 triệu Won.

Giới hạn giờ làm việc cũng chỉ áp dụng trong công việc phát sóng, thu âm, biểu diễn nhưng không thể kiểm soát việc trong thời gian còn là thực tập sinh, công ty đào tạo có lạm dụng việc học tập để ép các thần tượng trẻ làm việc quá giờ hay không.

Các thần tượng vị thành niên đối diện nhiều vấn đề trong quá trình theo đuổi nghệ thuật.

Mạng lưới Nhân quyền Truyền thông Trẻ em và Thanh thiếu niên đã phỏng vấn 16 người từng là thần tượng hoặc thực tập sinh, độ tuổi trung bình khi bắt đầu đào tạo của họ là 15,9. Những cựu thần tượng chia sẻ vì để giữ dáng họ thường xuyên phải ăn kiêng dẫn đến suy dinh dưỡng, ngất xỉu và rối loạn kinh nguyệt.

Áp lực cạnh tranh để giành suất ra mắt, bắt nạt giữa các thực tập sinh, cô lập và khó khăn trong việc tiến bộ kỹ năng đem lại những thách thức tâm lý lớn với các thần tượng tuổi teen. Đây là những vấn đề mà người trẻ mong muốn theo đuổi con đường nghệ thuật phải sớm đối mặt.

Hình tượng và cách hoạt động của các nhóm nhạc thần tượng vị thành niên cũng gây tranh cãi. Nhóm nhạc nữ NewJeans, với thành viên nhỏ tuổi nhất mới 14 tuổi khi ra mắt, đã phải đối mặt với chỉ trích vào năm 2022 vì cáo buộc lời bài hát Cookie chứa nội dung ám chỉ tình dục

Năm 2025, chương trình tìm kiếm tài năng Under 15 của MBN đã bị hủy bỏ vài ngày trước khi lên sóng, giữa những cáo buộc cho rằng chương trình đã tình dục hóa trẻ em.

Ngay cả vũ đạo và lời bài hát cũng trở thành "cạm bẫy" với các thần tượng tuổi teen.

Nhà phê bình văn hóa Jung Duk Hyun cho rằng vấn đề không phải nằm ở độ tuổi ra mắt của các thần tượng Kpop ngày càng trẻ mà việc họ bị uốn nắn để phù hợp với thị hiếu của người lớn.

"Nếu các em được sống đúng với lứa tuổi của mình và thực sự tận hưởng những gì mình làm, thay vì phải diễn xuất theo kịch bản được dàn dựng sẵn, thì sẽ không có nhiều phản ứng tiêu cực", Jung Duk Hyun nói thêm.