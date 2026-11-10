Nhóm nhà đầu tư ngoại trở lại ghế cổ đông lớn tại Bluemarq Group sau thương vụ mua 5 triệu cổ phiếu DXG

Theo Báo cáo số 47/2026-BCGD về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn tại CTCP Bluemarq Group, ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm là 4/11.

Cụ thể, tổng lượng cổ phiếu DXG do nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tăng từ 61,05 triệu đơn vị lên 66,05 triệu đơn vị. Tương ứng, tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,8145% lên 5,2088% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ này, nhóm nhà đầu tư chính thức trở thành cổ đông lớn của Bluemarq Group từ ngày 6/11/2026.

Trong số các thành viên, Vietnam Enterprise Investments Limited là tổ chức mua vào nhiều nhất với 2,72 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 4 triệu lên gần 6,72 triệu đơn vị, tương ứng 0,5297% vốn điều lệ.

Hanoi Investments Holdings Limited mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 28,15 triệu đơn vị, tương ứng 2,2198% vốn. Norges Bank cũng mua thêm 800.000 cổ phiếu, nâng sở hữu lên gần 9,97 triệu đơn vị, tương ứng 0,7858%.

Hai tổ chức khác có giao dịch mua vào gồm Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] với 232.500 cổ phiếu và Gates Foundation Trust với 50.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] nắm giữ 1,008 triệu cổ phiếu DXG, tương ứng 0,0795% vốn. Trong khi đó, lượng cổ phiếu do Gates Foundation Trust sở hữu tăng lên 967.421 đơn vị, tương ứng 0,0763%.

Năm tổ chức còn lại trong nhóm gồm Amersham Industries Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Danang Investments Limited, Saigon Investments Limited và Wareham Group Limited không thay đổi lượng cổ phiếu nắm giữ trong báo cáo lần này.

Người đại diện được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là bà Trương Ngọc Phượng.

Bluemarq Group là tên gọi mới của CTCP Tập đoàn Đất Xanh. Doanh nghiệp chính thức công bố thương hiệu mới vào tháng 5/2026, sau khi phương án đổi tên được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong tháng 4 cùng năm. Mã chứng khoán DXG trên HoSE vẫn được giữ nguyên.

Theo định hướng được doanh nghiệp công bố, quá trình tái cấu trúc hướng đến mô hình tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản, với các trụ cột gồm đầu tư, phát triển, quản lý tài sản và dịch vụ bất động sản.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Bluemarq Group ghi nhận doanh thu thuần 683 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, Bluemarq Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 3 tỷ đồng, giảm 98%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp ghi nhận 2.823 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 51%, xuống 253 tỷ đồng.

Về mục tiêu năm 2026, Bluemarq Group đặt kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng và 268 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 9 tháng, Bluemarq Group đã thực hiện khoảng 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hiện, cổ phiếu DXG đang giao dịch quanh mức 10.950 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt 13.885 tỷ đồng.