Nhóm người dùng bị iPhone Duo thu hút

iPhone Duo nổi bật khi kết hợp tốt giữa phần mềm và phần cứng. Ảnh: Apple.

Tác giả Dhruv Bhutani của Android Authority cho biết đã sử dụng điện thoại Android trong gần 15 năm. Ông cũng từng trải nghiệm nhiều mẫu smartphone gập. Tuy nhiên, chưa có sản phẩm nào ngoại trừ iPhone Duo khiến ông thực sự muốn chuyển sang dạng thiết bị này.

Theo Bhutani, điểm khác biệt của iPhone Duo nằm ở cách Apple kết hợp phần cứng và phần mềm. Ông cho rằng sản phẩm tạo cảm giác hoàn thiện hơn những thiết bị gập bản thân từng sử dụng. Đây cũng là yếu tố khiến ông lần đầu cân nhắc rời Android.

Về phần cứng, Bhutani đánh giá cao tỷ lệ màn hình rộng kiểu “hộ chiếu”. Thiết kế này từng xuất hiện trên Microsoft Surface Duo và Pixel Fold thế hệ đầu. Theo ông, tỷ lệ rộng phù hợp hơn cho việc nhập liệu và làm việc trên điện thoại gập.

Khi mở ra, iPhone Duo có màn hình trong 7,6 inch. Phần nếp gấp ở giữa vẫn tồn tại nhưng khó nhận thấy hơn.

Dù vậy, trọng lượng của thiết bị vẫn khiến Bhutani băn khoăn. iPhone Duo nặng hơn smartphone gập mới nhất của Samsung. Ông cho rằng đây có thể là đánh đổi chấp nhận được nếu Apple sử dụng bản lề chắc chắn hơn.

iOS mới là yếu tố khiến Bhutani bị thuyết phục nhiều nhất. Tác giả của Android Authority đánh giá cao khả năng chuyển đổi giao diện khi thiết bị thay đổi giữa các trạng thái gập, mở ngang hoặc mở dọc. Ứng dụng có thể thích nghi với kích thước màn hình mà không tạo cảm giác gián đoạn.

Hệ thống đa nhiệm cũng được thiết kế lại cho màn hình lớn. Người dùng có thể chuyển nhanh giữa các ứng dụng, ghim nhiều ứng dụng với nhau và truy cập dock thuận tiện hơn. Tính năng Duo Preview còn biến màn hình ngoài thành kính ngắm trực tiếp khi chụp ảnh.

“Apple không phát minh ra phần lớn ý tưởng phần mềm mới. Họ đưa chúng lại với nhau thành một sản phẩm hoàn chỉnh”, Bhutani nhận xét.

Song, iPhone Duo vẫn có những hạn chế. Máy không có camera tele chuyên dụng, trong khi camera chính chỉ hỗ trợ zoom 2x. Apple cũng loại bỏ Face ID và chuyển sang Touch ID tích hợp ở nút nguồn bên cạnh. Bhutani cho rằng 2 điểm này có thể khiến ông đắn đo nhiều hơn khi đưa ra quyết định thay đổi thiết bị.

Với mức giá niêm yết 1.999 USD, việc đổi hệ sinh thái vẫn là quyết định lớn đối với nhiều người dùng Android. Bhutani cho biết ông muốn trực tiếp cầm thử sản phẩm trước khi mua. Tuy nhiên, iPhone Duo là mẫu điện thoại gập đầu tiên khiến người dùng Android lâu năm này nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển sang iPhone.