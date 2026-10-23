Nhóm người có nguy cơ cao thiếu hụt vitamin D

Vitamin D rất cần thiết cho xương chắc khỏe, vì nó giúp cơ thể sử dụng canxi từ chế độ ăn. Không chỉ thiếu vitamin D mới liên quan đến bệnh còi xương, mà ngày càng nhiều nghiên cứu đang tiết lộ tầm quan trọng của vitamin D trong việc bảo vệ chống lại một loạt vấn đề về sức khỏe.

Thiếu vitamin D - khi mức độ vitamin D trong cơ thể quá thấp - có thể khiến cho xương trở nên mỏng, giòn hoặc sai lệch.

Vitamin D cũng đóng vai trò trong việc sản xuất insulin và chức năng miễn dịch. Ngày nay, đang bắt đầu có những nghiên cứu mối liên quan của vitamin D đến phòng ngừa bệnh mãn tính và ung thư. Mặc dù lượng vitamin mà người trưởng thành có được từ chế độ ăn nhưng thường ít hơn so với khuyến cáo.

Dưới đây là những nhóm cần lưu ý dễ thiếu vitamin D:

Người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Vitamin D được cơ thể tổng hợp khi da tiếp xúc với tia UVB từ ánh nắng. Nếu bạn thường xuyên làm việc trong nhà, ít ra ngoài trời, che chắn kín hoặc sống trong môi trường thiếu ánh sáng tự nhiên, nguy cơ thiếu vitamin D có thể tăng lên. Việc tổng hợp được bao nhiêu vitamin D khi tắm nắng còn phụ thuộc vào thời điểm, cường độ tia UVB, màu da và nhiều yếu tố khác.

Người có bệnh lý đường ruột hoặc khả năng hấp thu chất béo kém

Vitamin D cần được hấp thu cùng quá trình tiêu hóa chất béo. Vì vậy, người mắc một số bệnh lý như bệnh Celiac, bệnh Crohn, viêm tụy mạn hoặc một số tình trạng ảnh hưởng đến hấp thu ở ruột có thể có nguy cơ thiếu vitamin D cao hơn.

Người từng sử dụng một số loại thuốc kéo dài cũng có thể cần được đánh giá riêng. Nếu bạn thuộc nhóm này, hãy xét nghiệm và lựa chọn cách bổ sung phù hợp với tình trạng hấp thu.

Người lớn tuổi

Càng lớn tuổi, khả năng tổng hợp vitamin D qua da thường giảm dần. Bên cạnh đó, người cao tuổi có thể ít vận động ngoài trời, ăn uống kém đa dạng hoặc mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến hấp thu và chuyển hóa vitamin D.

Đây là nhóm cần quan tâm đến sức khỏe xương, sức mạnh cơ bắp và nguy cơ té ngã. Nếu có yếu tố nguy cơ, hãy trao đổi với chuyên gia để được đánh giá và bổ sung phù hợp.

Người thừa cân, béo phì

Vitamin D là vitamin tan trong chất béo. Ở người thừa cân, béo phì, nồng độ vitamin D trong máu có thể thấp hơn và nguy cơ thiếu hụt cũng cao hơn.

Ngoài ra, một số người thừa cân, béo phì có thể ít hoạt động ngoài trời, ít tiếp xúc với ánh nắng hoặc có chế độ ăn chưa cung cấp đủ vitamin D. Tuy nhiên, đây không phải là điều đúng với tất cả mọi người. Béo phì không đồng nghĩa chắc chắn bị thiếu vitamin D và nồng độ vitamin D thấp cũng không thể chỉ dựa vào cân nặng để kết luận.

Nếu thuộc nhóm thừa cân, béo phì và có thêm các yếu tố nguy cơ khác, bạn có thể trao đổi với bác sĩ về việc có cần xét nghiệm vitamin D hay không.

Người có chế độ ăn ít thực phẩm chứa vitamin D

Vitamin D có trong một số loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu, lòng đỏ trứng,... Nếu khẩu phần ăn ít những thực phẩm này, trong khi nhiều đồ chế biến sẵn, đồng thời ít tiếp xúc với ánh nắng, nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu vitamin D có thể tăng lên.