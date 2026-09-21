Nhóm người bỏ chạy tán loạn khi đang ngồi ăn uống, camera ghi lại cảnh khiếp sợ

Những bữa cơm gia đình thường là khoảng thời gian mọi người quây quần, trò chuyện và thư giãn bên nhau. Thế nhưng với gia đình trong đoạn clip dưới đây, bữa ăn tưởng chừng bình thường lại bất ngờ xuất hiện một "vị khách không mời" khiến tất cả phải hốt hoảng.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của nhóm người đang ăn uống cùng nhau)

Theo đoạn clip được chia sẻ, các thành viên trong gia đình đang ngồi quây quần ăn uống và trò chuyện ngay trước hiên nhà. Không khí lúc này khá thoải mái, mọi người dường như không hề nhận ra điều bất thường đang diễn ra ngay gần đó.

Bất ngờ, người đàn ông ngồi gần cửa ra vào cảm nhận có vật gì đó va chạm vào chân. Anh vội cúi xuống kiểm tra thì phát hiện một con rắn dài đang ngoe nguẩy ngay dưới chân mình.

Con rắn bò vào mâm cơm trong khi mọi người đang ngồi ăn uống, trò chuyện.

Trước tình huống bất ngờ, người đàn ông lập tức bật dậy, la hét khiến những người xung quanh cũng giật mình. Cả gia đình nhanh chóng đứng lên, rời khỏi khu vực đang ngồi ăn để tránh xa con vật.

Điều khiến mọi người càng "thót tim" hơn là khi xem lại hình ảnh từ camera an ninh. Con rắn đã bò từ bên ngoài, lặng lẽ đi qua cổng rồi tiến vào khu vực trước hiên nhà. Trong lúc các thành viên đang ăn uống, không ai phát hiện "vị khách không mời" đang âm thầm tiến đến gần.

Chỉ đến khi con rắn chạm vào chân người đàn ông, sự xuất hiện của nó mới bị phát hiện.

Đoạn clip sau khi được gia chủ chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho biết chỉ cần tưởng tượng cảnh đang ăn cơm mà bất ngờ thấy một con rắn bò ngay dưới chân cũng đủ khiến mình "hết hồn".

Không ít ý kiến cho rằng tình huống trên cũng là lời nhắc nhở các gia đình, đặc biệt những nhà ở khu vực gần vườn cây, bụi rậm hoặc nơi có nhiều khoảng trống, nên chú ý kiểm tra xung quanh nhà.

Khi phát hiện rắn, mọi người không nên tự ý bắt hoặc tiếp cận, đặc biệt nếu không xác định được loài rắn. Thay vào đó, cần giữ khoảng cách an toàn và tìm cách liên hệ với người có chuyên môn để xử lý, tránh những sự cố đáng tiếc.