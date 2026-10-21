Nhóm người bất ngờ la hét hoảng loạn khi ngồi cùng nhau, xem lại camera vẫn chưa hoàn hồn

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Beat Now/Tuấn Đn)

Theo đoạn clip ghi lại, nhóm người này đang ăn nhậu trên vỉa hè và gặp một sự việc khá nguy hiểm. Cụ thể, một chiếc taxi mất lái, lao tới, may mắn, chiếc taxi này đã lao trúng cây cột điện, nhờ đó, nhóm người mới thoát nạn.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, nhóm người vô cùng hoảng loạn, la hét và nhảy ra khỏi vị trí đang ngồi ban đầu. Có lẽ, chính họ khi xem lại camera vẫn chưa hết hoảng sợ bởi tình huống nguy hiểm vừa đối mặt.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người cũng được phen giật mình trước tình huống này. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng mừng thay cho nhóm người trong đoạn clip vì không ai bị thương.

Tuy nhiên, cũng qua tình huống này, dân tình khuyên mọi người không nên ăn uống, sinh hoạt trên vỉa hè để đảm bảo an toàn.