Nhóm nghiên cứu mạnh tại đại học sẽ được đánh giá theo tiêu chí nào?

Dự thảo quy định những điều kiện để công nhận, công nhận lại nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh. (Ảnh: moet.gov.vn)

Theo dự thảo, nhóm nghiên cứu tiềm năng phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức, định hướng nghiên cứu và kết quả hoạt động trong 5 năm gần nhất. Đối với khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, nhóm phải đạt tổng điểm quy đổi tối thiểu 35 điểm, điểm bình quân tối thiểu 7 điểm. Với khối khoa học xã hội và nhân văn, các mức tương ứng là 25 điểm và 5 điểm.

Đối với nhóm nghiên cứu mạnh, yêu cầu về kết quả nghiên cứu được nâng lên. Nhóm thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ phải đạt tổng điểm quy đổi tối thiểu 150 điểm, điểm bình quân tối thiểu 15 điểm. Trong khi đó, nhóm thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn phải đạt tổng điểm quy đổi tối thiểu 100 điểm, điểm bình quân tối thiểu 10 điểm. Các tiêu chí được thiết kế theo đặc thù từng khối ngành nhằm bảo đảm tính phù hợp và khả thi trong thực tiễn.

Về nhân sự, dự thảo quy định tối thiểu 50% tổng số thành viên của nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh phải là giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên cơ hữu tại cơ sở giáo dục đại học chủ trì.

Đối với nhóm nghiên cứu tiềm năng, các thành viên còn lại có thể gồm nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trong nước, nước ngoài có chuyên môn phù hợp với định hướng nghiên cứu.

Với nhóm nghiên cứu mạnh, dự thảo yêu cầu có sự tham gia của nghiên cứu sinh, học viên cao học có chuyên môn phù hợp; đồng thời khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, chuyên gia độc lập trong nước và nước ngoài. Dự thảo cũng quy định về đồng trưởng nhóm đến từ tổ chức ngoài cơ sở giáo dục đại học, qua đó mở rộng khả năng phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu và khu vực sản xuất, kinh doanh.

Dự thảo thông tư đồng thời quy định điều kiện, tiêu chí và tiêu chuẩn phục vụ việc công nhận, công nhận lại các nhóm nghiên cứu. Cơ sở giáo dục đại học được trao quyền chủ động tổ chức đánh giá, quyết định công nhận và quản lý hoạt động của nhóm theo quy định.

Các trường cũng có thể cụ thể hóa quy định nội bộ, xác định định hướng nghiên cứu phù hợp với chiến lược phát triển của đơn vị. Trong đó, dự thảo ưu tiên các định hướng nghiên cứu tiên tiến, công nghệ chiến lược phù hợp với xu thế thế giới và định hướng phát triển quốc gia, gắn với trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc xây dựng khung quy đổi các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để lượng hóa kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu, tạo căn cứ đánh giá thống nhất và bảo đảm công bằng về chất lượng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định được đề xuất nhằm huy động lực lượng nhà khoa học xuất sắc, phát huy vai trò nòng cốt của cơ sở giáo dục đại học chủ trì, đồng thời mở rộng hợp tác giữa nhà khoa học, cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp. Qua đó, các nhóm nghiên cứu có điều kiện kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế, phát triển nghiên cứu liên ngành, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu.

Việc xây dựng, ban hành thông tư nhằm cụ thể hóa Điều 6 Nghị định số 125/2026/NĐ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.