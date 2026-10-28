'Nhóm nghiên cứu mạnh' cần tối thiểu 50% thành viên là giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên cơ hữu

Các thành viên “Nhóm nghiên cứu liên ngành về Y sinh và Sức khoẻ” của Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, làm việc trong phòng thí nghiệm. Ảnh: IS

Đây là nội dung được nêu tại dự thảo Thông tư quy định về nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học.

Theo dự thảo, nhóm nghiên cứu tiềm năng phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức, định hướng nghiên cứu và kết quả hoạt động trong 5 năm gần nhất.

Đối với khối khoa học tự nhiên, kĩ thuật và công nghệ, nhóm phải đạt tổng điểm quy đổi tối thiểu 35 điểm và điểm bình quân tối thiểu 7 điểm. Đối với khối khoa học xã hội và nhân văn, các mức tương ứng là 25 điểm và 5 điểm.

- Đối với nhóm nghiên cứu mạnh, dự thảo đặt ra yêu cầu vượt trội về kết quả nghiên cứu và năng lực triển khai.

- Nhóm thuộc khối khoa học tự nhiên, kĩ thuật và công nghệ phải đạt tổng điểm quy đổi tối thiểu 150 điểm, điểm bình quân tối thiểu 15 điểm.

- Nhóm thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn phải đạt tổng điểm quy đổi tối thiểu 100 điểm, điểm bình quân tối thiểu 10 điểm.

Các tiêu chí được thiết kế theo đặc thù từng khối ngành để đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.

- Đối với nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh dự thảo yêu cầu tối thiểu 50% tổng số thành viên là giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên cơ hữu tại cơ sở giáo dục đại học chủ trì.

- Đối với nhóm tiềm năng, các thành viên còn lại có thể gồm nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trong nước, nước ngoài có chuyên môn phù hợp với định hướng nghiên cứu của nhóm.

- Đối với nhóm nghiên cứu mạnh phải có sự tham gia của nghiên cứu sinh, học viên cao học có chuyên môn phù hợp và khuyến khích thành viên đến từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, chuyên gia độc lập trong nước và nước ngoài, đồng thời có quy định cho đồng trưởng nhóm từ tổ chức ngoài cơ sở giáo dục đại học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định này vừa bảo đảm vai trò nòng cốt của cơ sở giáo dục đại học chủ trì, vừa tạo điều kiện mở rộng hợp tác giữa các nhà khoa học, cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối nguồn lực trong nước, quốc tế, phát triển nghiên cứu liên ngành và nâng cao chất lượng, khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu.