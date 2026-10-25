Nhóm ngành Sức khỏe nào đề xuất vào danh mục ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư lấy ý kiến rộng rãi về danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trong đó ghi nhận nhiều ngành thuộc khối ngành sức khỏe, an ninh quốc phòng và nghệ thuật. Văn bản nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm quyền lợi và chế độ chính sách cho người học trong quá trình thực hành, rèn luyện nghề nghiệp.

Tiêu chí xác định ngành đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Theo dự thảo, một ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp được xác định thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi người học phải trực tiếp thực hành các công việc thuộc nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật, đồng thời có thời gian tiếp xúc đáng kể với các yếu tố nguy hiểm, có hại.

Về định lượng, chương trình đào tạo phải đáp ứng tiêu chí có tổng thời gian người học trực tiếp thực hành các công việc ở mức nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trở lên chiếm từ 50% trở lên, hoặc thời gian thực hành công việc ở mức đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chiếm từ 30% trở lên so với tổng thời gian thực hành của chương trình.

Đối với các trường hợp chưa đạt tỷ lệ này nhưng quá trình thực hành có yếu tố nguy hiểm ở mức cao, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn của người học thì vẫn được xem xét dựa trên đánh giá mức độ rủi ro thực tế.

Đề xuất nhiều ngành sức khỏe vào danh mục

Trong danh mục đề xuất kèm theo dự thảo, nhóm ngành Sức khỏe ghi nhận hàng loạt ngành đào tạo quen thuộc ở trình độ trung cấp và cao đẳng như: y sĩ đa khoa, dược học, kỹ thuật dược, điều dưỡng, hộ sinh, dinh dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học và kỹ thuật phục hồi chức năng.

Bên cạnh lĩnh vực sức khỏe, danh mục cũng đề xuất nhiều ngành đặc thù thuộc nhóm An ninh - Quốc phòng như: trinh sát biên phòng, trinh sát đặc nhiệm, trinh sát kỹ thuật, các ngành đặc công (đặc công bộ, đặc công nước - nhái, đặc công biệt động), chống khủng bố, võ chiến đấu đặc công, phòng chống ma túy và tội phạm, tên lửa phòng không, pháo phòng không và huấn luyện chó nghiệp vụ.

Ngoài ra, nhóm ngành Nghệ thuật như biểu diễn xiếc, diễn viên múa, điêu khắc, chạm khắc đá, đúc và dát đồng mỹ nghệ cũng nằm trong danh sách đề xuất lần này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận văn bản góp ý cho dự thảo Thông tư đến hết ngày 31/10/2026 để tổng hợp và hoàn thiện trước khi ban hành chính thức.

Dưới đây là dự kiến danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: