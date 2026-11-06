Nhóm ngân hàng Việt tính đổ hàng nghìn tỷ vào Trung tâm Tài chính

Cuộc đua hiện diện tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) đang thu hút ngày càng nhiều ngân hàng thương mại trong nước. Thay vì chỉ mở rộng mạng lưới hoạt động truyền thống, các nhà băng muốn thành lập pháp nhân ngân hàng độc lập tại đây, qua đó tiếp cận thị trường tài chính quốc tế và khai thác những mảng kinh doanh có giá trị gia tăng cao.

Đáng chú ý, làn sóng này đang lan rộng sau mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026, khi nhiều ngân hàng liên tiếp công bố kế hoạch thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại VIFC.

9 nhà băng muốn lập ngân hàng con tại VIFC

Tại mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, có 7 ngân hàng được cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn tại VIFC, gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank.

Trong số này, MB đã công bố phương án cụ thể về quy mô vốn và tên gọi của pháp nhân mới. Theo nghị quyết ngày 29/10, ngân hàng dự kiến thành lập Ngân hàng TNHH Một thành viên MB Toàn cầu tại VIFC, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Mức vốn 3.000 tỷ đồng cũng được Vietcombank và TPBank đưa ra trong kế hoạch thành lập ngân hàng con tại trung tâm tài chính quốc tế.

Trong khi đó, HDBank, SHB, LPBank và NamABank đã thông qua chủ trương nhưng chưa công bố đầy đủ quy mô vốn điều lệ dự kiến. Riêng Nam A Bank giao HĐQT quyết định các nội dung cụ thể liên quan đến tên gọi, vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức và phương án góp vốn theo quy định.

Làn sóng này tiếp tục mở rộng trong những tháng cuối năm. Cuối tháng 9, MSB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do ngân hàng sở hữu 100% vốn tại VIFC.

Theo tờ trình, ngân hàng con sẽ có tư cách pháp nhân độc lập, hạch toán độc lập và đặt trụ sở tại trung tâm tài chính quốc tế. MSB đề xuất vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định, đồng thời giao HĐQT quyết định quy mô vốn, tổng mức đầu tư và lộ trình góp vốn cụ thể.

Techcombank đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do ngân hàng sở hữu 100% vốn tại VIFC. Hiện Techcombank chưa công bố cụ thể mức vốn điều lệ dự kiến cũng như phương án kinh doanh chi tiết của pháp nhân mới.

Việc lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC) mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế, phát triển dịch vụ tài chính xuyên biên giới cho các ngân hàng. Ảnh: Nam Khánh.

Như vậy, tính đến đầu tháng 11, có ít nhất 9 ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank, NamABank, MSB và Techcombank đã thông qua chủ trương hoặc đang thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch thành lập ngân hàng con tại VIFC.

Ngoài ra, một nhà băng khác là VietinBank cũng đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp để triển khai hoạt động tại VIFC. Tuy nhiên, ngân hàng này chưa công bố kế hoạch cụ thể về vốn và lộ trình thực hiện.

Không đơn giản là mở rộng mạng lưới

Đằng sau làn sóng thành lập ngân hàng con không đơn thuần là mở rộng mạng lưới, mà phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh. Thay vì tập trung vào huy động tiền gửi và cho vay trong nước, các ngân hàng muốn tận dụng cơ chế của VIFC để tham gia sâu hơn vào thị trường tài chính quốc tế.

Mục tiêu là tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ từ các định chế tài chính nước ngoài với chi phí cạnh tranh hơn. Thông qua pháp nhân hoạt động tại trung tâm tài chính quốc tế, các ngân hàng kỳ vọng mở rộng khả năng tham gia các khoản vay hợp vốn, phát hành trái phiếu quốc tế và mạng lưới tài chính toàn cầu.

Đây cũng là động lực được MSB nhấn mạnh trong phương án thành lập ngân hàng con. Theo ngân hàng, việc hiện diện tại VIFC giúp mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế phục vụ các dự án xanh và năng lượng tái tạo. Ngân hàng kỳ vọng phát triển các sản phẩm phái sinh ngoại hối và mở rộng hoạt động trên thị trường liên ngân hàng.

Với những ngân hàng có thế mạnh về khách hàng doanh nghiệp, xuất nhập khẩu và tài trợ thương mại, VIFC mở ra cơ hội cung cấp các dịch vụ tài chính xuyên biên giới tạo thêm nguồn thu phí đa dạng hóa thu nhập.

Về dài hạn, phạm vi kinh doanh có thể mở rộng sang ngân hàng đầu tư, bảo lãnh phát hành trái phiếu quốc tế, tư vấn mua bán và sáp nhập xuyên biên giới, quản lý tài sản cho nhà đầu tư toàn cầu...

Thông qua pháp nhân hoạt động tại trung tâm tài chính quốc tế, các ngân hàng kỳ vọng mở rộng khả năng tham gia các khoản vay hợp vốn quốc tế, phát hành trái phiếu quốc tế và kết nối với mạng lưới tổ chức tài chính toàn cầu. Ảnh: Nam Khánh.

Dù cơ hội kinh doanh được đánh giá rộng mở, việc thành lập ngân hàng con tại VIFC cũng đặt ra yêu cầu đáng kể về nguồn lực tài chính đối với các ngân hàng mẹ.

Theo Nghị định 329/2025/NĐ-CP, ngân hàng trong nước muốn thành lập ngân hàng con (dưới hình thức ngân hàng thương mại TNHH MTV 100% vốn) tại Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC) phải đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, điều kiện cấp phép không chỉ dừng ở quy mô vốn của ngân hàng con. Ngân hàng mẹ phải có giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu tương đương hai lần mức vốn pháp định; duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động; có tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%; được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A hoặc B và thuộc nhóm ngân hàng thương mại có quy mô lớn. Đồng thời, ngân hàng mẹ phải có lãi trên báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán trong 5 năm liền kề trước năm đề nghị.

Trong bối cảnh các nhà băng vẫn cần nguồn lực để mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và duy trì các tỷ lệ an toàn vốn, việc phân bổ thêm hàng nghìn tỷ đồng cho một pháp nhân mới cũng đòi hỏi phải có tính toán về hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, các ngân hàng còn phải chuẩn bị hệ thống công nghệ, năng lực thẩm định, quản trị rủi ro và đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động trong môi trường tài chính quốc tế.